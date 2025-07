A Vasas ifjú tehetségére már Hanga Ádám is felfigyelt, NBA-edzővel készül álmai csapatára

A Vasasban Kiss Fülöp remek technikai megoldásokkal képes kosarat szerezni. Fotó: Kiss Fülöp/Facebook

Az ifjú kosaras heti nyolc edzésen vett részt az előző szezonban, közte egyéni tréningeken (Kiráy Márió, Újhelyi Gyula) és sportpszichológussal (Pankár Tibor) is készült, hogy minél jobb teljesítményt nyújtson a pályán.

– Apukám mindig figyeli a játékomat az edzéseken, és mindig mondja, hogy adjak bele 110 százalékot. Ha rossz napom van vagy fáradt vagyok és kevesebbet rakok bele az edzésmunkába, azt nem szereti – árulta el Fülöp, akinek édesapja Kiss Károly utánpótlás-válogatott volt, és később olyan csapatokban játszott, mint a Dombóvár, a székesfehérvári Albacomp, a Budapest Honvéd, vagy a MAFC.

– Sokat gyakoroljuk, hogyan zárja ki a külső körülményeket és hogyan kerüljön fókuszba. Hála Istennek, már ki sem kerül belőle /nevet/. Minden mérkőzést visszanézünk, és kielemezzük, hogy mik voltak a jó dolgok, miken kell javítani.

Adott szituációnál őt kérdezem, hogy jónak vagy rossznak értékeli, és mi lehetett volna a jobb döntés. A kosárlabda a döntésekről szól, rövid idő alatt a legjobbat

– tette hozzá Kiss Károly, aki hangsúlyozta, hogy tavaly nyáron közel száz edzést tudhat maga mögött Fülöp és idén is ez a cél. Mindketten abban hisznek, hogy ez a pluszmunka szükséges ahhoz, hogy a fiú beteljesítse az álmait.

Hanga Ádám tanácsai

Kiss Fülöp álmai csapatának a Real Madridot nevezte meg, és éppen ezért volt óriási dolog számára, hogy július elején több órát beszélgethetett példaképével, az Euroliga-győztes volt magyar válogatott kosárlabdázóval, Hanga Ádámmal. A magyar klasszis tanácsokat is adott a Vasas ifjú tehetségének.

– Az első dolog, amire felhívta a figyelmemet, hogy mindig hallgassak az edzőimre és csapattársaimra. Ha valaki még nem is kedveli a csapatot vagy az edzőt, akkor is tisztelettel kell irántuk viselkedni, mivel ők mindig azon vannak, hogy segítsenek neked. Ha jó közöttetek a viszony, akkor jobb teljesítményt tud elérni egy játékos – mondta el Kiss Fülöp. Hanga azt is elmondta neki, hogy egy csapat vezéregyéniségének a tisztelet mellett megfelelő szavakat kell használnia a csapattársaival való kommunikációban, beleértve a metakommunikációt és a testbeszédet is.