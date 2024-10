Hangánál is jobban rajtolt a szegediek kosarasreménysége

Az U20-as B divíziós Európa-bajnokságon hatodik helyen végzett magyar válogatott legponterősebb játékosának bizonyult Cseh Botond az idei szezonban már az SZTE-Szedeákot erősíti. A szegediek ifjú bedobója a torna nyolc mérkőzésén 10.3 pontot, 3.8 lepattanót és 2 gólpasszt átlagolt, és ősszel már a magyar első osztályban is bemutatkozhatott, nem is akárhogyan.

Cseh Botond mindössze tizennyolc esztendősen lépett elsőként pályára a Vasas Akadémia NB I/B-s felnőtt férficsapatában. A legígéretesebb 2004-es születésű kosárlabdázók között számontartott játékos akkor nagyszerűen élt a lehetőséggel, már a 2022/23-as évad alapszakaszában is huszonhat mérkőzésen lépett pályára, a tavalyi bajnokságban pedig 25-ből 24-szer kezdőként számítottak rá. A legutóbbi szezonban 16 pontot átlagolt, és mintegy 30 percet töltött pályán meccsenként.

– A szüleim hatására általános iskola első osztályában kezdtem el sportolni, és az első sportág, mint a legtöbb gyereknek, a labdarúgás volt. Később anyukám a kosárlabda felé terelgetett, így egy ideig párhuzamosan űztem mindkettőt – árulta el a szegediek ifjú kosárlabdázója a kezdetekkel kapcsolatban. Minden bizonnyal kevesen számítottak arra, hogy a szegediek bedobója már az első NB I-es meccsén olyan teljesítménnyel rukkol elő, amit korábban mindössze három játékos tudott elérni, amióta három vagy ennél több légiós játszhat a magyar csapatokban. A Szeged négy külföldi játékossal vágott neki az idénynek, a ZTE elleni kezdőben hárman is helyet kaptak (Kobe Langley, Jay Heath, Alan Herndon) a remekül játszó Cseh Botond mellett.

A két méter magas bedobó huszonhét percnyi játékidő alatt 13 pontot dobott, tizenegy mezőnykísérletéből hat volt sikeres, mellette 2 lepattanót, 2 gólpasszt és egy szerzett labdát tett be a közösbe.

– Amikor először beléptem a csarnokban, éreztem némi stresszt, picit izgultam. Később sikerült megnyugodnom, s úgy éreztem magam, mint bármilyen más bajnoki mérkőzés előtt. A volt csapattársam, a korábbi A csoportos játékos Medve Máté sokat segített nekem, biztató szavakat kaptam tőle a Zalaegerszeg elleni meccs előtt – árulta el a magyar kosaras, akihez hasonló teljesítménnyel csak néhány játékosnak sikerült bemutatkoznia a magyar férfi felnőtt NB I-ben az elmúlt szűk három évtizedben.

A 2006/2007-es szezonban az anyagi gondokkal küzdő Debrecen az U20-as csapatukkal állt ki a bajnokságban, a hajdúságiaknál Kugler Sándor huszonöt ponttal nyitott az első meccsén. Bár a Vadkakasok játékosa később tizenöt pontot átlagolt, egy sikeres szezont követően soha többet nem lépett pályára a bajnokságban. A Szolnoki Olaj csapatában Pallai Tamás tizennyolc ponttal indított a 2018/2019-es szezon rájátszásása elődöntőjének harmadik meccsén: a Tisza-parti együttesnek mindössze négy egészséges felnőtt játékosa maradt a Falco-KC Szombathely elleni párharcra, így történhetett meg, hogy a fiatal hátvéd rögtön 34 percet kapott kezdőként a Szolnoknál. Szintén ebben a szezonban, de még az alapszakaszban Filipovics Stefan a TF Budapest csapatában tizenöt pontot dobott, a másodikon tizennégyet szerzett. A 208 cm magas center három évvel később egy alkalommal dobott tizennyolc pontot, egy évre rá pedig tizenhatot, de ennél több, produktívabb meccse már nem akadt.

Cseh Botond teljesítménye azért is figyelemre méltó, mivel a magyar válogatott jelenlegi játékosai közül többen nem indultak ilyen ígéretes teljesítménnyel az NB I-ben. A jelenleg a spanyol bajnokságban szereplő CB Breogan irányítója, Somogyi Ádám az első négy felnőtt mérkőzésén pontot sem szerzett. A Falco KC-Szombathely rutinos játékmesterének Váradi Benedeknek tizenegy mérkőzésre volt szüksége, hogy tíz pont felett zárjon, a litván bajnok kosaras akkor a Kaposvárnak dobott tizennyolcat a 2012/2013-as szezonban. Még ugyanebben az idényben a szombathelyiek másik kiválósága, Perl Zoltán nem dobott pontot élete első NB I-es meccsén, bár másodjára már tizenegy egységgel zárt. A Falco nagy reménysége, Tanoh Dez András első szezonja volt talán a legközelebb Cseh Botond teljesítményéhez, hiszen a 190 cm magas játékos kilenc ponttal nyitott a 2022/2023-as idényben, majd a harmadik mérkőzésén már tizenhárom pontot szerzett (még tizenhatszor zár tíz dobott pont felett a bajnokságban). A jelenleg az NBA-be kerülésért küzdő Valerio-Bodon Vincent az első két meccsén pályára sem került, a válogatott bedobónak csak egyetlen tízpontos meccse volt a 2019/2020-as szezonban a Paks csapatában.

Cél a spanyol első osztály

Az SZTE-Szedeák edzője, Simándi Árpád is elégedett a játékosa teljesítményével. – Ahhoz képest, hogy első mérkőzésén lépett pályára, amit kértem tőle, azt rendesen megcsinálta. Bár Botond fizikálisan remek állapotban van, ezt a ritmust és sebességet még szoknia kell. Nagyon jó mentalitású, alázatos kosárlabdázó, aki céltudatosan áll a játékhoz és az élethez. Persze vannak fejlesztendő területek, de azt gondolom, ha ugyanígy dolgozik tovább, akkor abban is előre fog lépni – nyilatkozta a szegediek edzője. Cseh Botond a második bajnoki meccsén is kezdett, és a Szolnok elleni mérkőzésen is elérte a tíz pontot, mellette három gólpasszt és két lepattanót szerzett.

– A felnőttválogatottba egyszer szeretnék majd bekerülni, és később egy európai topligában akarok játszani. A spanyol bajnokságban nagyon szeretném kipróbálni magam – mondta el jövőbeli céljairól a Szeged bedobója, aki a nyáron a német első osztályba jutott Frankfurtnál volt próbajátékon.

Cseh Botond szerint abból a szempontból hasznos volt a külföldi túra, hogy magyar játékosként felkerült a német klub radarjára.

– Boti jelenleg a legjobb fizikumú fiatal magyar játékos – gondolok itt a magasság, a mozgáskoordináció, a dinamika, az atletikus képességek és az erő kombinációjára –, aki ezt egy igen erős technikai csomaggal, korához képest nagyon erős taktikai alapokkal, valamint rohamtempóban javuló kinti dobással tudja kiegészíteni, kamatoztatni, s játékintelligenciában is átlagon felüli. Ezeket alapul véve nemzetközi szinten az egyik legpiacképesebb feltörekvő magyar kosaras, aki olyan szituációban is van az SZTE-Szedeáknál Simándi Árpád és Nemes Péter kezei alatt, ahol élesben is van lehetősége bizonyítani, fejlődni, és ami fontos, de egyben borzasztó ritka itthon ilyen korban: hibázni – mondta el Cseh Botond képviselője, az ICT Europe nemzetközi játékosügynökségnél dolgozó Zsivera Gábor, aki szerint az utóbbi éveket megvizsgálva egyedül a nála két évvel idősebb, már a felnőttválogatott keretéhez tartozó Tanoh Dez András szerepelt így az első élvonalbeli szezonjában ehhez mérhető környezetben.

– Amennyiben dobásban is átlagon felülivé válik, nem csak védekezésben, de támadó oldalon is nemzetközi szinten jegyzett játékos válhat belőle. A cél az, hogy a szegedi, igencsak támogató környezetben elérje azt a szintet már idén, amivel jelentős hozzáadott értéke tud lenni a csapat eredményességének javításában, ezáltal pedig lépésről lépésre tudja nőni a magyar élvonalat – árulta el Cseh Botondról Zsivera Gábor.

– A magyarok közül Hanga Ádám játéka példaértékű számomra, ő egészen kivételes pályafutást tudhat magáénak. Még mindig nagyon magas szinten kosárlabdázik, és én is szeretnék egy hozzá hasonló színvonalra eljutni majd, nagyon motiválónak érzem az ő útját, ami az én karrieremre is jó hatással lehet – nyilatkozta Cseh Botond arról, hogy kit tart a példaképének. A magyar válogatott legjobbja az első bajnokiján mindössze három percet töltött a pályán a 2006/2007-es idényben, és nem szerzett pontot. Hanga csak a tizennyolcadik felnőtt NB I-es meccsén jutott el tíz pont fölé, akkor 29 perc alatt tizenöt pontot dobott. Cseh Botinak legközelebb a Kecskemét ellen lesz esélye bizonyítani, és talán a fiatal reménység hathatós segítségével a szegediek lassan az első győzelmüket is behúzzák a szezonban.