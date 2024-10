Dicshimnuszokat zeng a Barca legendájának a Real Madrid

Azok után, hogy a Barcelonával és a spanyol válogatottal begyűjtött minden lehetséges serleget, Andrés Iniesta 2018-ban Japánba költözött, és a Vissel Kobe futballistája lett. Azóta pedig az Egyesült Arab Emirátusokat is megjárta, és mint kiderült, az Emirates Club volt a legendás középpályás utolsó klubja. Iniestának a szerződési nyári lejárta óta nem lett új csapata, és kedden sajtótájékoztatót tartott, amelyen érzelmesen bejelentette, ezennel befejezettnek tekinti a pályafutását.

– Most ezek az érzelmek és a büszkeség könnyei, nem a szomorúságé. Egy olyan kisfiú sír önök előtt a Fuentealbilla nevű kisvárosból, aki arról álmodozott, hogy futballista lesz, sok mindent elért kemény munkával, és sosem adta fel.

Iniesta elhivatottságának jó példája, hogy még 40 évesen is kergette a labdát, és a továbbiakban sem szeretne túlságosan eltávolodni tőle, mert edzőként szeretne visszatérni a gyepre.

– Ez a fejezet befejeződött, de a játék folytatódik. Nem maradhatok távol a futballtól, eddig is ez töltötte ki az életemet, s ez a továbbiakban is így lesz – jelentette ki, hozzátéve, hogy a folytatásban a tanulás tölti majd ki az idejét, mert edzőként is szeretne maradandót nyújtani. Azt sem bánná, ha ez a Barcelonánál valósulna meg.

Messi és a Real Madrid is üzent Andrés Iniestának

Ezt minden bizonnyal Lionel Messi is szívesen látná, aki a legnagyobb sikereit Iniesta társaságában élte meg. Az Inter Miami argentinja kedves üzenettel köszöntötte a visszavonuló klasszist:

„Te voltál az egyik legvarázslatosabb csapattársam, az, akivel a leginkább élveztem a játékot. Andrés Iniesta, hiányzol majd nekünk és a futballnak is. A legjobbakat kívánom neked! Egy fenomén vagy!” – írta az Instagramon.

Messi az Instagramon méltatta Andrés Iniestát Fotó: instagram.com/leomessi/

Messi üzenete aligha jelentett meglepetést, de még a Barcelona legnagyobb riválisa, a Real Madrid is elköszönt az ellenféltől.

„Andrés Iniesta bejelentését követően a Real Madrid CF, a klub elnöke és az igazgatótanács szeretné kifejezni elismerését, csodálatát és szeretetét a futballvilág egyik legnagyobb legendája felé. Iniesta számtalan trófeát hódított el, de ezeken túl az általa képviselt értékekkel is gazdagította a futballt. A 2010-es világbajnokság döntőjében lőtt csodálatos gólja örökké él a spanyol szurkolók emlékezetében. A Real Madrid a legjobbakat kívánja nekik az életük következő szakaszában” – állt a királyi gárda üzenetében.