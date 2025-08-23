európa-ligaFerencvárosFradiFTC

Bombaerős ellenfeleket kaphat a Fradi kiesés esetén is

A Fradi 3-1-re elveszítette a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-párharc első mérkőzését a playoffkörben, így bőven benne van a pakliban, hogy ismét az Európa-ligában szerepel az ősszel. Az előrejelzések szerint a Fradi ott második kalapos lenne, de így is erős csapatok közül kapna ellenfeleket.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 9:14
A Ferencváros az Európa-ligában is kemény ellenfeleket kaphat Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Fradi az előző idényben az Európa-ligában szerepelt, és akkor sikerült kiharcolnia a tavaszi folytatást. Bár a cél továbbra is a Bajnokok Ligája, a Qarabag elleni első mérkőzés után valószínűbbnek tűnik, hogy a második számú európai kupasorozat jut a magyar bajnoknak.

A Fradi nehéz helyzetből várja a Qarabag elleni visszavágót
A Fradi nehéz helyzetből várja a Qarabag elleni visszavágót. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A legerősebb csapatok nyilván a Bajnokok Ligájában szerepelnek, de az El-ben is olyan riválisok várhatnának az FTC-re, mint a Roma, a Porto vagy az Aston Villa.

 

A Fradi őket nem kaphatná

Ebben az esetben a Ferencváros a második kalapba kerülhetne, a párharcok jelenlegi állása szerint a Fenerbahce, a Braga, a Crvena cvezda, a Lyon, a PAOK, a Viktoria Plzen, a Maccabi Tel-Aviv és a Slovan Bratislava mellé.  

Az új lebonyolítás szerint ezúttal is nyolc meccs várna az FTC-re, négy hazai pályán és négy idegenben, a sorsoláson pedig két-két csapat érkezne a Fradi mellé az első, a harmadik és a negyedik kalapból – írja az Origo.

 

A kalapbeosztás a jelenlegi állás szerint (a pipával rendelkezők már biztos résztvevők) 

 

