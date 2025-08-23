SamuVértesszőlősrégészet

Az ország legidősebb embere kerek évfordulót ünnepel

Samu csontmaradványai a Vértesszőlős melletti mésztufabányából kerültek elő 1965-ben. Egy hét év körüli gyerek fogtöredékeit és ősállatok nyomait is megtalálták a helyszínen.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 13:50
Ötven éves a vértesszőlősi régészeti bemutatóhely MTI/Bodnár Boglárka
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hatvan évvel ezelőtt, 1965. augusztus 21-én találta meg Vértesszőlős híres „lakóját” Vértes László – írja a Kemma. A magyar régész akkor találta meg Samut, az előembert, pontosabban a nyakszirtcsontját. Aznap Sámuel névnap van, a legenda szerint így kapta a csontmaradvány a Samu nevet.

Vértesszőlősön találták meg hatvan éve Samu nyakszirtcsontját. Fotó: Fortepan/Bojár Sándor

Samu Európa egyik legidősebb, mintegy 350 ezer évvel ezelőtt élt előembere. A csontmaradványok a Vértesszőlős melletti mésztufabányából kerültek elő, amelyek komplett előembertelep nyomait sejtették. Itt például egy hét év körüli gyerek fogtöredékei is előkerültek.

Az emberi maradványok mellett

ősállatcsontokat, kavicsszerszámokat, megkövesedett levéllenyomatokat és ősállatnyomokat is találtak.

A feltáráson kiderült, hogy Samu már használta a tüzet: a tűzhelyek feketére pörkölődött csontmaradványokból álltak. Vélhetően a zsíros csont fontos tüzelőanyag lehetett akkoriban az itt élő embernek.

A Kemma Samu régészeti feltárásáról egy galériát is közzétett, amelyet ide kattintva lehet megtekinteni.

 

Borítókép: Egy Homo sapiens tarkócsontja és az 1965-ban megtalált ősember tarkócsontjának másolata a Magyar Nemzeti Múzeum vértesszőlősi régészeti bemutatóhelyén (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelektámadás

Támadás érte Erdélyt

Tóth Tamás Antal avatarja

Ehhez lesz szavuk még az ott élőknek is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu