Az ország legidősebb embere kerek évfordulót ünnepel

Hatvan évvel ezelőtt, 1965. augusztus 21-én találta meg Vértesszőlős híres „lakóját” Vértes László – írja a Kemma. A magyar régész akkor találta meg Samut, az előembert, pontosabban a nyakszirtcsontját. Aznap Sámuel névnap van, a legenda szerint így kapta a csontmaradvány a Samu nevet.

Vértesszőlősön találták meg hatvan éve Samu nyakszirtcsontját. Fotó: Fortepan/Bojár Sándor

Samu Európa egyik legidősebb, mintegy 350 ezer évvel ezelőtt élt előembere. A csontmaradványok a Vértesszőlős melletti mésztufabányából kerültek elő, amelyek komplett előembertelep nyomait sejtették. Itt például egy hét év körüli gyerek fogtöredékei is előkerültek.

Az emberi maradványok mellett

ősállatcsontokat, kavicsszerszámokat, megkövesedett levéllenyomatokat és ősállatnyomokat is találtak.

A feltáráson kiderült, hogy Samu már használta a tüzet: a tűzhelyek feketére pörkölődött csontmaradványokból álltak. Vélhetően a zsíros csont fontos tüzelőanyag lehetett akkoriban az itt élő embernek.

A Kemma Samu régészeti feltárásáról egy galériát is közzétett, amelyet ide kattintva lehet megtekinteni.