Átütő siker: megduplázódott a fiatal lakásvásárlók aránya az Otthon Start program hatására

A rendszerváltozás óta nem volt példa ilyen léptékű és hatású állami lakhatási kezdeményezésre, amely egyszerre kínál biztonságot, kiszámíthatóságot és valós belépési lehetőséget a fiatalok számára az ingatlanpiacon. Az Otthon Start program fix 3 százalékos kamatozású hitelével, rugalmas feltételeivel és országos hatásával új pályára állítja az elsőlakás-vásárlók esélyeit.

2025. 12. 27. 10:32
Otthonteremtési fordulat: így nyit új korszakot a fiatalok lakásvásárlásában az Otthon Start program
Az Otthon Start Program a rendszerváltozás óta a legnagyobb állami otthonteremtési kezdeményezés, amelynek középpontjában egy 25 évre rögzített, fix 3%-os kamatozású lakáshitel áll. A konstrukció már 10%-os önerővel is elérhető, teljes kiszámíthatóságot nyújt, mivel nincs kamat- és árfolyamkockázat, a törlesztőrészlet a futamidő végéig változatlan marad - foglalta össze a program főbb pontjait a Baon.hu portálnak adott intejrújában Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. 

otthon start
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A kedvezményes kamat miatt a havi fizetnivaló a piaci hitelekhez képest akár százezer forinttal alacsonyabb lehet, ami nagyobb hitelösszeg – akár 10–15 millió forinttal több – felvételét is lehetővé teszi, így a fiatalok nagyobb ingatlanban gondolkodhatnak.

A program rugalmas feltételekkel működik: nem szükséges házasság vagy gyermekvállalás, egyedülállók is igényelhetik, és más állami támogatásokkal is kombinálható. Több konstrukció – például a Falusi CSOK, a Babaváró vagy a munkáshitel – önerőként is beszámítható, 2026-tól pedig a közszolgálatban dolgozók egymillió forintos otthontámogatása is segíti a lakásvásárlást. Ennek köszönhetően sok fiatal minimális megtakarítással is elindulhat az első saját otthon felé.

A program célcsoportja kifejezetten az első lakást vásárló fiatalok köre, akik számára reális alternatívát kínál az albérlettel szemben, gyakran alacsonyabb havi költséggel. A bérlakás-modellekkel szemben a saját tulajdon biztonságot ad, miközben a program elindulása óta az albérletárak országosan is csökkenni kezdtek.

Panyi Miklós szeirnt, az Otthon Start eddigi eredményei kiemelkedők:

  • kevesebb mint négy hónap alatt 30 ezer hiteligénylés érkezett,
  • 15 ezer szerződés már megkötésre került,
  • az elsőlakás-vásárló fiatalok aránya 40%-ra nőtt,

az ügyfelek kétharmada 25–35 év közötti.

A kereslet növekedése nem vezetett áremelkedéshez, mivel szigorú jogosultsági és árkorlátok, valamint gyorsított lakásépítési engedélyezés növeli a kínálatot. Az eladó ingatlanok száma ötéves csúcson van, a lakásárak emelkedése pedig megállt. A program így egyszerre mozgatja meg az ingatlanpiacot, erősíti a kínálatot és valós, hosszú távú megoldást kínál a fiatalok lakhatására országszerte.

