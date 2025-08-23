AusztriajobboldalTrump

Jobboldali politikusoknak kívül tágasabb?

Egy osztrák napilap szerzője arról ír, hogy ki kellene tiltani a közösségi médiából a politikusokat. Érdekes módon azonban az érveléshez csak jobboldali politikusokat hoz példának.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 14:14
Az osztrák napilap, a Salzburger Nachrichten egyik publicistája arról írt, hogy ki kéne tiltani a politikusokat a közösségi médiából. Erre azonban példaként csak jobboldali politikusokat hozott, kiemelve Petra Stegert – írja az Origo.

Érdekes, hogy csak jobboldali politikusok kerültek elő Steger szerint
Érdekes, hogy csak jobboldali politikusok kerültek elő példaként.

A cikk szerzője szerint az Osztrák Szabadságpárt képviselőjének nem kellene videókat csinálnia bonyolult kérdésekről.

A publicista egyébként nem kímélte még az amerikai elnököt se, ott azonban kifogyott az érvekből. Szerinte ugyanis az olyan politikusoknak, mint Donald Trump vagy Dimitrij Medvegyev nem kellene az internetes térben szerepet vállalniuk, egyszerűen azért, mert öregek. 

Steger egyébként nem hagyta annyiban a dolgot, és a közösségi oldalán üzent. 

Maga az újság is milliókat kap sajtó- és digitális támogatásokból, amelyeket az adóinkból finanszírozunk. Tehát ezek a médiaszemélyiségek, akik közpénzektől függenek, meg akarják mondani, hogy kinek van joga továbbra is véleményt nyilvánítani Ausztriában. Ez nemcsak képmutató, hanem a szólásszabadság elleni támadás is

– fogalmazott a politikus a bejegyzésében. 

 

Borítókép: Petra Steger osztrák képviselő (Fotó: AFP)

