Jobboldali politikusoknak kívül tágasabb?

Az osztrák napilap, a Salzburger Nachrichten egyik publicistája arról írt, hogy ki kéne tiltani a politikusokat a közösségi médiából. Erre azonban példaként csak jobboldali politikusokat hozott, kiemelve Petra Stegert – írja az Origo.

A cikk szerzője szerint az Osztrák Szabadságpárt képviselőjének nem kellene videókat csinálnia bonyolult kérdésekről.

A publicista egyébként nem kímélte még az amerikai elnököt se, ott azonban kifogyott az érvekből. Szerinte ugyanis az olyan politikusoknak, mint Donald Trump vagy Dimitrij Medvegyev nem kellene az internetes térben szerepet vállalniuk, egyszerűen azért, mert öregek.

Steger egyébként nem hagyta annyiban a dolgot, és a közösségi oldalán üzent.

Maga az újság is milliókat kap sajtó- és digitális támogatásokból, amelyeket az adóinkból finanszírozunk. Tehát ezek a médiaszemélyiségek, akik közpénzektől függenek, meg akarják mondani, hogy kinek van joga továbbra is véleményt nyilvánítani Ausztriában. Ez nemcsak képmutató, hanem a szólásszabadság elleni támadás is

– fogalmazott a politikus a bejegyzésében.

