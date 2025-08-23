A Fradi kulcsembere Premier League-kezelést kapott, megúszhatja a műtétet

Vogel Soma régóta húzódó sérüléssel bajlódik, a Fradi le is igazolta a biztonság kedvéért Lévai Mártont a kapuba. A problémák ellenére Vogel sokáig úgy készült, hogy részt vesz a szingapúri világbajnokságon, ám Varga Zsolt szövetségi kapitány és a stáb mindent mérlegelve arra a döntésre jutott, a kapus és a csapat jövője szempontjából fontosabb, hogy megoldja a csípőproblémáját, amely miatt eredetileg műtét várt rá, ezért kimaradt a vb-keretből.

Jansik Szilárd már teljesen felépült, vele számolhat a Fradi. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A csípősérüléssel küzdő Vogel állapotáról a Fradi vezetőedzője, Nyéki Balázs beszélt a Metropolnak.

Bár úgy volt, hogy műteni kell, de a beavatkozás egyelőre nem aktuális, tudniillik kapott egy hatékony angol injekciót, amit a Premier League-futballisták sérülésére, panaszaira írnak fel. Jelenleg gyógytornát végez, azt tapasztaljuk, hogy az állapota nem rosszabbodik. Meglátjuk, mikor lesz képes komolyabb edzésmunkára is.

A Fradi másik alapembere már felépült

A szakember szót ejtett Jansik Szilárdról is, a szintén magyar válogatott klasszis a sérült szeme miatt lemaradt a nemzeti együttes idei két legfontosabb mérkőzéséről, a szerbek elleni elődöntőről, valamint a spanyolokkal szemben elveszített világbajnoki fináléról is.

– A vb-t megelőző olaszországi edzőtáborozás során véletlenül belekaptak a szemébe, megsérült a retinája, és ez a panasza kiújult Szingapúrban. Az itthoni kezeléseknek köszönhetően most tökéletesen egészséges, és hétfőn már edzésbe állt.