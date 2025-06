Szoboszlai csapattársa játszaná a magyar világbajnokot, aki óriási titkot árult el + videó

Bár manapság lubickol a vízben és a dicsőségben, Vogel Soma eleinte utálta a vizet és úszni sem szeretett.

Vogel Soma eszén nagyon nehéz túljárni (Fotó: Kovács Tamás/MTI Fotószerkesztőség)

– Kezdetben nem akartam vízbe menni. Hidegnek éreztem a vizet, lusta is voltam, és egyszerűen nem akartam úszni. Sok edzés telt el úgy, hogy csak ültem a parton, és hisztizve panaszkodtam az edzőmnek meg a szüleimnek, hogy én bizony nem ugrok be. Aztán valami átbillent bennem. Amikor előkerült a labda, az egész sokkal szórakoztatóbbá vált. Apukámmal is volt egy kis harc: ő mindenképp azt akarta, hogy mezőnyjátékos legyek, mert gyorsan úsztam, jól bántam a labdával, jól lőttem és jó volt a lábtempóm. De én – a lustaságom miatt – nem akartam annyit úszni. Túl fárasztónak tűnt az egész, és a víz alatti birkózást sem szerettem igazán – mondta Vogel az Origónak.

Vogel Soma és Virgil van Dijk koprodukció?

A 28. születésnapját júliusban ünneplő kiválóság azt is elárulta, ki lenne a főszereplő, ha filmet forgatnának róla.

– Ezzel biztosan cukkolni fogom a barátnőmet, mert az ő nagy kedvence futballistaként Van Dijk. Úgyhogy azt mondom, ő játszana engem. Tudom, hogy nem színész, de hátha elvállalná. Talán van hasonlóság is közöttünk, ezért is szereti ennyire. Ha róla lesz egy film, akkor vállalom én a szerepet.

