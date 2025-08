Újabb magyar igazolhat Angliába? A válasz egy több millió eurós záradékban rejlik

Spanyol sajtóhírek szerint a Real Valladolid visszautasította az angol másodosztályban szereplő Derby County Nikitscher Tamásért tett vételi ajánlatát, ám a 25 éves középpályás megtartása így is komoly kihívást jelenthet a klubnak, mivel többek között angol, portugál, török és belga csapatok is érdeklődnek iránta, de korábban a La Ligából is mentőövet dobtak volna neki.

A Real Valladolid ajánlatot kapott Nikitscher Tamásért Angliából (Fotó: NurPhoto/Marcal Van Dorst)

Nikitscher Tamás iránt tehát továbbra is élénk a nemzetközi érdeklődés, és nem kizárt, hogy a közeljövőben újabb ajánlatok is érkeznek érte. Ráadásul, ha az ajánlat eléri a kétmillió eurót, akkor a Valladolid sem tehet már semmit.