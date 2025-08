Fillérre ugyanannyit érő klubok csapnak össze a Fradi BL-selejtezőjén

A Ludogorec legértékesebb játékosa a ghánai Bernard Tekpetey (Fotó: Anadolu/Arife Karakum)

A Ludogorec játékosai közül a legnagyobb név jelenleg Bernard Tekpetey, a 27 éves ghánai csatár a legértékesebb a maga 4,5 millió eurójával, és a megállítása minden védelem számára komoly kihívást jelent. Korábban a Schalke 04-ben és a Düsseldorfban is játszott, gyors, a játékintelligenciája is kimagasló, ügyesen cselez, és góljai mellett az előkészítésben is jeleskedik, 2021 óta erősíti a bolgár együttest.

A Ludogorec egyébként nem komoly múltú klub, csak 2001. június 18-án alapították Razgradban. Tíz évvel később jutott fel az első osztályba, ahol

azonnal megnyerte a bajnokságot, a kupát és a bolgár szuperkupát is. Ami a bajnoki címet illeti, azóta nem is engedte át másnak, de Kiril Domuszcsiev a nemzetközi porondon is versenyképessé tette:

a Ludogorec az első bolgár klub, amely két egymást követő évben is bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe, az Európa-ligában pedig 2014 tavaszán a legjobb nyolc közé jutásért játszhatott, ám a spanyol Valencia kiejtette.