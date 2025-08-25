Retteghet a Vuelta mezőnye, vajon kire csap le legközelebb a banda?

Axel Zingle volt az egyetlen a Visma–Lease a Bike kerékpárosai közül, aki nem vágott neki a Vuelta a Espana harmadik szakaszának, s a francia versenyző sem elsősorban azért, mert nem maradt bicikli, amelyen tekerhetett volna: a második szakaszon kétszer is kiugrott a válla, így számára hamar véget ért a spanyol körverseny. A végső győzelemre legesélyesebb Jonas Vingegaard viszont piros trikóban versenyzett az újabb szakaszgyőzelemért, s bár hétfőn csak a harmadik helyen ért célba David Gaudu (Groupama–FDJ) és Mads Pedersen (Lidl–Trek) mögött, megőrizte az első helyét összetettben. Vingegaard bringáját hiába kereste a tolvajbanda, de összesen tizennyolc kerékpárt vittek el a bűnözők a Visma szállásáról hétfő hajnalban.

David Gaudu meglepte a dán klasszisokat, Mads Pedersen és Jonas Vingegaard előtt megnyerte a Vuelta a Espana harmadik szakaszát (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

– A szerelők nagyon meglepődtek, amikor reggel a bringák hűlt helyét találták, hiszen hajnal fél kettőig dolgoztak rajtuk – árulta el Vingegaard egyik legfontosabb segítője, Matteo Jorgenson, aki aztán tovább dicsérte a szerelőket.

A szörnyű reggelen még az is felvetődött, hogy a Visma több versenyzőjének befejeződik a Vuelta a kerékpártolvajok miatt, végül mind a hét, fizikailag versenykész kerékpáros letekerhette a hétfői penzumot. Éppen a sérülés miatt egyébként is kiszálló Zingle volt az, akinek az összes biciklije eltűnt.

Vingegaard azon szerencsések között volt a csapaton belül, akinek nem vitték el az első számú kerékpárját, a dánok kétszeres Tour de France-győztese a vasárnapi szakaszsikere után még a duplázásért is harcolt. Végül meg kellett elégednie a harmadik hellyel, de azzal még épp megőrizte a piros trikóját a hétfőn szakaszgyőztes, David Gaudu-vel szemben.

Vuelta: nem csak Vingegaard csapata járhat pórul

A hírek szerint néhány kerékpár már megkerült az ellopottak közül, a Vismánál azonban továbbra is aggódnak. Júliusban, a Tour de France alatt is volt hasonló bűncselekmény, akkor a Cofidis csapat volt a tolvajbanda áldozata. Richard Plugge, a Visma–Lease a Bike vezérigazgatója pedig előrevetítette, hogy akár újabb csapat is pórul járhat.