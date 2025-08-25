Jonas VingegaardtolvajVuelta EspanaDavid Gaudukerékpár

Retteghet a Vuelta mezőnye, vajon kire csap le legközelebb a banda?

Jonas Vingegaard (Visma–Lease a Bike), a Vuelta a Espana legfőbb esélyese már a vasárnap második szakasz megnyerésével átvette az éllovasnak járó piros trikót, majd azt megőrizte a hétfői etapon is. A két szakasz között azonban súlyos veszteség érte Vingegaard csapatát: tizennyolc kerékpárt loptak el vasárnapról hétfőre virradóra. A júliusi Tour de France során is volt hasonló eset, a Visma–Lease a Bike vezérigazgatója, Richard Plugge szerint más csapat is pórul járhat a következő napokban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 20:17
Lehet, hogy Jonas Vingegaard piros trikójára a kerékpártolvajok jelentették a legnagyobb veszélyt a Vuelta a Espana alatt Fotó: AFP/Marco Bertorello
Axel Zingle volt az egyetlen a Visma–Lease a Bike kerékpárosai közül, aki nem vágott neki a Vuelta a Espana harmadik szakaszának, s a francia versenyző sem elsősorban azért, mert nem maradt bicikli, amelyen tekerhetett volna: a második szakaszon kétszer is kiugrott a válla, így számára hamar véget ért a spanyol körverseny. A végső győzelemre legesélyesebb Jonas Vingegaard viszont piros trikóban versenyzett az újabb szakaszgyőzelemért, s bár hétfőn csak a harmadik helyen ért célba David Gaudu (Groupama–FDJ) és Mads Pedersen (Lidl–Trek) mögött, megőrizte az első helyét összetettben. Vingegaard bringáját hiába kereste a tolvajbanda, de összesen tizennyolc kerékpárt vittek el a bűnözők a Visma szállásáról hétfő hajnalban.

Team Groupama-FDJ's French rider David Gaudu (L) crosses the finish line in first place ahead of Team Lidl-Trek's Danish rider Mads Pedersen during the third stage of the Vuelta a Espana, a 134 km race between San Maurizio Canavese and Ceres, in Italy's Piemonte region, on August 25, 2025. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
David Gaudu meglepte a dán klasszisokat, Mads Pedersen és Jonas Vingegaard előtt megnyerte a Vuelta a Espana harmadik szakaszát (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

– A szerelők nagyon meglepődtek, amikor reggel a bringák hűlt helyét találták, hiszen hajnal fél kettőig dolgoztak rajtuk – árulta el Vingegaard egyik legfontosabb segítője, Matteo Jorgenson, aki aztán tovább dicsérte a szerelőket.

A szörnyű reggelen még az is felvetődött, hogy a Visma több versenyzőjének befejeződik a Vuelta a kerékpártolvajok miatt, végül mind a hét, fizikailag versenykész kerékpáros letekerhette a hétfői penzumot. Éppen a sérülés miatt egyébként is kiszálló Zingle volt az, akinek az összes biciklije eltűnt.

Vingegaard azon szerencsések között volt a csapaton belül, akinek nem vitték el az első számú kerékpárját, a dánok kétszeres Tour de France-győztese a vasárnapi szakaszsikere után még a duplázásért is harcolt. Végül meg kellett elégednie a harmadik hellyel, de azzal még épp megőrizte a piros trikóját a hétfőn szakaszgyőztes, David Gaudu-vel szemben.

Vuelta: nem csak Vingegaard csapata járhat pórul

A hírek szerint néhány kerékpár már megkerült az ellopottak közül, a Vismánál azonban továbbra is aggódnak. Júliusban, a Tour de France alatt is volt hasonló bűncselekmény, akkor a Cofidis csapat volt a tolvajbanda áldozata. Richard Plugge, a Visma–Lease a Bike vezérigazgatója pedig előrevetítette, hogy akár újabb csapat is pórul járhat.

– Amikor én voltam a profi kerékpárcsapatok nemzetközi uniójának elnöke, mindig extra biztonságot kértünk a Grand Tourok szervezőitől a szállásokhoz. Úgy tűnik, már nem ez a helyzet.

Minden csapatnak azt ajánlom, hogy legyen óvatos, mert úgy tűnik, a szervezők nem fognak ezzel foglalkozni. Úgyhogy nekünk kell tennünk valamit

– figyelmeztetett a sportvezető.

Vuelta a Espana, 3. szakasz

  1. David Gaudu (francia, Groupama–FDJ) 2:59:24 óra
  2. Mads Pedersen (dán, Lidl–Trek) azonos idővel
  3. Jonas Vingegaard (dán, Visma–Lease a Bike) a. i.

Az összetett állása

  1. Vingegaard 10:55:36 óra
  2. Gaudu a. i.
  3. Giulio Ciccone (olasz, Lidl–Trek) 8 másodperc hátrány

 

