A csákvári játékos megszólalt a súlyos belépője után, az edzője is üzent neki

A Honvéd–Csákvár NB II-es rangadó utolsó percei finoman szólva sem a labdarúgásról szóltak, előbb Helembai Márkot állította ki lökésért Kárpály Mihány játékvezető, percekkel később pedig Somfalvi Bence követett el horrorszabálytalanságot, a csákvári középpályás alattomos becsúszását csak erős idegzetűeknek ajánljuk.

C. Kovács Attila
2025. 08. 25. 19:09
Somfalvi Bence igazi hentesmunkát végzett, amiért a játékvezető kiállította.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a labdarúgó NB II  vasárnap esti mérkőzésén a Budapest Honvéd 3-1-re legyőzte a Csákvárt. A mérkőzés 93. percében ritkán látható, brutális szabálytalanságot követett el a csákvári Somfalvi Bence, aki letámadás közben nyújtott lábbal rúgta szét Szabó Alex lábát. Kárpály Mihány habozás nélkül kiállította a magáról megfeledkezett játékost. A 19 éves középpályás hétfőn a Csákvár hivatalos honlapján kért bocsánatot tettéért. 

A Honvéd–Csákvár mérkőzés végén elszabadultak az indulatok a pályán, Somfalvi Bencét brutális szabálytalansága után kiállították.
A Honvéd–Csákvár mérkőzés végén elszabadultak az indulatok a pályán, Somfalvi Bencét brutális szabálytalansága után kiállították. Fotó: Erdos Laszlo Elmedia

A Csákvár játékosa tisztában van vele, hogy mit tett

Nagyon sajnálom a történteket, nem állt szándékomban sérülést okozni Szabó Alexnek

– kezdte bocsánatkérését a találkozó utolsó percében durva szabálytalanságért kiállított csákvári középpályás, Somfalvi Bence. – Azóta beszéltem Alexszel, elnézést kértem tőle is. Hál’ istennek úgy tűnik, nem kell hosszabb időt kihagynia, megúszta a valóban csúnya belépőmet. Nem vagyok egy durva játékos, felnőtt szinten még nem is voltam kiállítva, a túlzott akarás számlájára írom a szabálytalanságomat. Tanulnom kell és tanulok is az esetből, ilyen hőfokú meccsen is higgadtnak kell maradni – zárta gondolatait a 19 éves játékos.

Az ügyben megszólalt a Csákvár vezetőedzője, Tóth Balázs is, aki a klubhonlapnak elárulta, hogy ő sem megy el szó nélkül a történtek mellett, házon belül is lesz következménye a kiállításoknak, melyek a csapatot (is) sújtják, hiszen a következő mérkőzéseken biztosan nem számíthat a most piros lapot kapott Somfalvi Bencére és Helembai Márkra.

 

