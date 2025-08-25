Hatalmas öngól Pécsi Ármin liverpooli meccsén, a magyar kapus is csak nézett

Pécsi Ármin hétfőn a Liverpool U21-es csapatának második bajnokiján is kezdő volt. A magyar kapus egy hete a Leicester City otthonában is a kapuban állt, akkor a Vörösök sima, 4-2-es vereséget szenvedtek.

Pécsi Ármin a Liverpool U21-es csapatának első számú kapusa. Forrás: Liverpoolfc.com

Pécsi Ármin kezdett, de három gólt kapott

A Liverpool–Burnley találkozó hatalmas hazai mezőnyfölényt hozott az első perctől. Az első félidőben a hazaiak meg is szerezték a vezetést, noha egy nem mindennapi öngóllal.

Már úgy nézett ki, hogy a liverpooli támadásból nem lesz semmi, aztán a vendégek hátvédje borzasztóan adta haza a labdát. A 18 éves Jack McEvilly nem nézett fel, így a kijövő kapusán átrúgta a labdát, egyenesen a saját kapujába.

Crazy own goal in the U21s game 🤣 Liverpool U21s 1-0 up pic.twitter.com/8JWtmGjscW — N. (@cnsultra) August 25, 2025

Az első félidő legvégén, a 44. percben aztán egyenlített a Burnley. Kian McMahon-Brown közeli lövésével túljárt Pécsi eszén, így a 20 éves magyar kapus a második bajnokiján is gólt kapott.

Kian McMahon-Brown scores goals!🎯



McMahon-Brown with the equaliser for Burnley U21s against Liverpool. The 17 year old is picking up where he left off last season!🇮🇪 pic.twitter.com/RM41fjRHO5 — Rep of Ireland Player Tracker (@reptracker) August 25, 2025

A második játékrészben a gólok folytatódtak. Az angolai Manuel Benson révén fordított a Burnley, majd Kieran Morrison egyenlítésére jött az ír McMahon-Brown újabb gólja. Hiába a hazai fölény a továbbiakban is, a Burnley kapusa, Charlie Casper a komikus öngól után már stabil volt.

A statisztikai portálok szerint Casper 11 kaput eltaláló lövésből kilencet is védett, ezzel szemben Pécsi egy védést mutatott be, azt is a harmadik kapott gól előtt, de a kipattanó már a hálóját rezgette.

Hiányzott az utánpótlás legjobbja a Liverpool csapatából

A Liverpool keretéből viszont hiányzott a klub legnagyobb tehetsége, a 16 éves Rio Ngumoha. S nem kell sérülésre gondolni. Ngumoha minden bizonnyal a felnőttekkel utazott Newcastle-be, ahol Szoboszlai Dominikék 21 órától lépnek pályára a Premier League-ben. A 18 éves Trey Nyonival is ez történt egy hete: az angol középpályás a Bournemouth elleni Pl-meccsen a padon ült, ezért kihagyta az U21-esek első bajnokiját.

A korosztályos csapat a következő fordulóban a Stoke City otthonába utazik augusztus 29-én, pénteken.