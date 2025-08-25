Pécsi ÁrminLiverpoolBurnleyu21

Hatalmas öngól Pécsi Ármin liverpooli meccsén, a magyar kapus is csak nézett

A Pécsi Árminnal felálló liverpooli U21-es csapat a második bajnokiját is elvesztette. A Vörösök 3-2-es vereséget szenvedtek a Burnley ellen hazai pályán. Pécsi Árminnak egy védése volt, de a meccs minden bizonnyal a vendégek öngóljáról marad emlékezetes.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 18:20
Pécsi Ármin augusztus elején az Anfielden is bemutatkozott
Pécsi Ármin augusztus elején az Anfielden is bemutatkozott Forrás: AFP
Pécsi Ármin hétfőn a Liverpool U21-es csapatának második bajnokiján is kezdő volt. A magyar kapus egy hete a Leicester City otthonában is a kapuban állt, akkor a Vörösök sima, 4-2-es vereséget szenvedtek

Pécsi Ármin a Liverpool U21-es csapatának első számú kapusa
Pécsi Ármin a Liverpool U21-es csapatának első számú kapusa. Forrás: Liverpoolfc.com

Pécsi Ármin kezdett, de három gólt kapott

A Liverpool–Burnley találkozó hatalmas hazai mezőnyfölényt hozott az első perctől. Az első félidőben a hazaiak meg is szerezték a vezetést, noha egy nem mindennapi öngóllal. 

Már úgy nézett ki, hogy a liverpooli támadásból nem lesz semmi, aztán a vendégek hátvédje borzasztóan adta haza a labdát. A 18 éves Jack McEvilly nem nézett fel, így a kijövő kapusán átrúgta a labdát, egyenesen a saját kapujába.

Az első félidő legvégén, a 44. percben aztán egyenlített a Burnley. Kian McMahon-Brown közeli lövésével túljárt Pécsi eszén, így a 20 éves magyar kapus a második bajnokiján is gólt kapott.

A második játékrészben a gólok folytatódtak. Az angolai Manuel Benson révén fordított a Burnley, majd Kieran Morrison egyenlítésére jött az ír McMahon-Brown újabb gólja. Hiába a hazai fölény a továbbiakban is, a Burnley kapusa, Charlie Casper a komikus öngól után már stabil volt.

A statisztikai portálok szerint Casper 11 kaput eltaláló lövésből kilencet is védett, ezzel szemben Pécsi egy védést mutatott be, azt is a harmadik kapott gól előtt, de a kipattanó már a hálóját rezgette.

Hiányzott az utánpótlás legjobbja a Liverpool csapatából

A Liverpool keretéből viszont hiányzott a klub legnagyobb tehetsége, a 16 éves Rio Ngumoha. S nem kell sérülésre gondolni. Ngumoha minden bizonnyal a felnőttekkel utazott Newcastle-be, ahol Szoboszlai Dominikék 21 órától lépnek pályára a Premier League-ben. A 18 éves Trey Nyonival is ez történt egy hete: az angol középpályás a Bournemouth elleni Pl-meccsen a padon ült, ezért kihagyta az U21-esek első bajnokiját. 

A korosztályos csapat a következő fordulóban a Stoke City otthonába utazik augusztus 29-én, pénteken.

