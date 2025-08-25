Nem csak az NBA-csúcsait döntögették, Jordan és Bryant sportkártyája felrobbantotta a piacot

Egy ismeretlen licitáló 12,932 millió dollárért (kb. 4,3 milliárd forint) vette meg a két NBA-legenda, a Chicago Bullszal hatszoros bajnok Michael Jordan és a Los Angeles Lakers csapatával öt bajnoki címet szerző Kobe Bryant által aláírt játékoskártyát. Ez minden idők legdrágább kártyája lett az amerikai major sportokból, az eddigi rekordot 12,6 millió dollárral a New York Yankees egykori sztárjának, Mickey Mantle-nak a kártyájáért fizettek.

Kobe Bryant (balra) és Michael Jordan az NBA legnagyobb legendái közé tartoznak. Fotó: AFP/Vincent Laforet

Jordan és Kobe egy kártyán

A kártya több dolog miatt is ritkaságnak számít. A lap mind Jordan, mind Bryant meccsen viselt mezének NBA-logóját tartalmazza, s mindkét játékos aláírása is szerepel a kártyán.

Ez az egyetlen ismert darab, amely egyszerre mutatja be ezt a két legendát ilyen formában.

Sőt egy történelmi aspektus is sokat dobott a kártya árán: a Jordan NBA logójának arany variánsa az NBA 50. évfordulójának (1996–97) emlékére készült, ez tovább növeli a kártya presztízsét.

A kártyán Kobe Bryant és Michael Jordan által viselt mezek logói is rajta vannak. Fotó: HA.com

A tranzakció felülmúlta a korábbi, hagyományosan verhetetlennek tartott ikonokat — többek között a 1952-es Mickey Mantle- és a 1909-es T-206 Honus Wagner-eladások árát is. A szakma szerint ez a pillanat egyfajta generációváltást jelöl a gyűjtőpiacon.

Még mindig Jordan az ász

A kosárlabdakártyák piacán korábban Stephen Curry újoncszezonjában kiadott lapja tartotta a csúcsot 5,9 millió dollárral. Nyilvános aukción Luka Doncic 2018-as egyedi Logoman újonckártyája ért el korábban 3,12 millió dolláros rekordot. A GemRate adatai szerint Jordan továbbra is havonta a legtöbbet keresett sportoló az eBayen.

2025 januárjától júliusig 34 108 318 dollár értékben keltek el Jordan-kártyák – ez közel tízmillióval több, mint a második legmagasabb összértékű eladásokkal rendelkező sportoló, a baseballsztár Shohei Ohtani.

Bryant az év első hét hónapjában 15 239 311 dollárral a negyedik helyen áll, Mantle pedig nagyjából 13 millió dollárral a nyolcadik helyet foglalja el az eladási toplistán.

A keresletet jól mutatja, hogy Michael Jordan-kártyákból hatalmas forgalom volt az év első felében: januártól júliusig több tízmillió dollár értékben keltek el Jordan-darabok. Kobe Bryant kártyái is erős kereslettel bírnak, így nem meglepő, hogy egy közös, ritka lap ennyit ért.