Nem csak az NBA-csúcsait döntögették, Jordan és Bryant sportkártyája felrobbantotta a piacot

Új rekord született a sportkártyák piacán. Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) történetének talán két legjobb játékosa, Michael Jordan és Kobe Bryant aláírása által díszített darab több mint tizenkétmillió dollárért kelt el egy aukción.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 16:57
Fotó: VINCE BUCCI Forrás: AFP
Egy ismeretlen licitáló 12,932 millió dollárért (kb. 4,3 milliárd forint) vette meg a két NBA-legenda, a Chicago Bullszal hatszoros bajnok Michael Jordan és a Los Angeles Lakers csapatával öt bajnoki címet szerző Kobe Bryant által aláírt játékoskártyát. Ez minden idők legdrágább kártyája lett az amerikai major sportokból, az eddigi rekordot 12,6 millió dollárral a New York Yankees egykori sztárjának, Mickey Mantle-nak a kártyájáért fizettek. 

Kobe Bryant (balra) és Michael Jordan az NBA legnagyobb legendái közé tartoznak.
Kobe Bryant (balra) és Michael Jordan az NBA legnagyobb legendái közé tartoznak. Fotó: AFP/Vincent Laforet

 

Jordan és Kobe egy kártyán

A kártya több dolog miatt is ritkaságnak számít. A lap mind Jordan, mind Bryant meccsen viselt mezének NBA-logóját tartalmazza, s mindkét játékos aláírása is szerepel a kártyán. 

Ez az egyetlen ismert darab, amely egyszerre mutatja be ezt a két legendát ilyen formában.

Sőt egy történelmi aspektus is sokat dobott a kártya árán: a Jordan NBA logójának arany variánsa az NBA 50. évfordulójának (1996–97) emlékére készült, ez tovább növeli a kártya presztízsét.

A kártyán Kobe Bryant és Michael Jordan által viselt mezek logói is rajta vannak.
A kártyán Kobe Bryant és Michael Jordan által viselt mezek logói is rajta vannak. Fotó: HA.com

A tranzakció felülmúlta a korábbi, hagyományosan verhetetlennek tartott ikonokat — többek között a 1952-es Mickey Mantle- és a 1909-es T-206 Honus Wagner-eladások árát is. A szakma szerint ez a pillanat egyfajta generációváltást jelöl a gyűjtőpiacon.

 

Még mindig Jordan az ász

A kosárlabdakártyák piacán korábban Stephen Curry újoncszezonjában kiadott lapja tartotta a csúcsot 5,9 millió dollárral. Nyilvános aukción Luka Doncic 2018-as egyedi Logoman újonckártyája ért el korábban 3,12 millió dolláros rekordot. A GemRate adatai szerint Jordan továbbra is havonta a legtöbbet keresett sportoló az eBayen.

 2025 januárjától júliusig 34 108 318 dollár értékben keltek el Jordan-kártyák – ez közel tízmillióval több, mint a második legmagasabb összértékű eladásokkal rendelkező sportoló, a baseballsztár Shohei Ohtani. 

Bryant az év első hét hónapjában 15 239 311 dollárral a negyedik helyen áll, Mantle pedig nagyjából 13 millió dollárral a nyolcadik helyet foglalja el az eladási toplistán.

A keresletet jól mutatja, hogy Michael Jordan-kártyákból hatalmas forgalom volt az év első felében: januártól júliusig több tízmillió dollár értékben keltek el Jordan-darabok. Kobe Bryant kártyái is erős kereslettel bírnak, így nem meglepő, hogy egy közös, ritka lap ennyit ért.

 

