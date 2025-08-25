HimnuszAjsa LunaDunakeszi Feszt 2025

Dunakeszin sem kérnek Ajsa Lunából, elmarad a koncertje

Mást hívnak helyette.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 20:03
Ajsa Luna augusztus 20-án cigarettázva adta elő a Himnuszt Forrás: Facebook
„A szervezők visszavonták Ajsa Luna fellépését a Dunakeszi Feszt 2025 programjából, mert sem művészi színvonalban, sem hozzáállásban nem méltó Dunakeszi legnagyobb rendezvényéhez. A kiesett fellépő helyett természetesen más előadóról gondoskodunk a pénteki napra, hogy a fesztivál teljes élményt nyújtson a közönségnek” – írta közleményében közösségi oldalán a Dunakeszi Programiroda

Emlékezetes, hogy az előadó az augusztus 20-i nemzeti ünnepen ülve, cigarettával a kezében, hamisan énekelte el a Himnuszt.

Ez sokaknak nem tetszett, így például Nagy Ferónak sem. A rocklegenda úgy fogalmazott:

 az énekesnő viselkedése aláásta a nemzeti ünnep komolyságát, valamint egy ország imáját,

és az énekes összes korábbi tanárának visszamenőleg be kellene írni egy egyest az ellenőrzőjébe, mert nem tanították meg neki, hogy a Himnusz éneklése szent dolog.

– A Himnuszhoz nem lehet ilyen trehány módon hozzáállni. Ez egy provokáció. Az nem érdekes, hogy hamisan énekel, mert nem tudjuk, hogy melyik dallamot énekli. Hiszen sokszor kiderült, hogy a dó és szó között tévesztett. Meddig kell még nekünk ezt tűrni? A kommunista rendszerben egyszerű volt: letoltak volna, mert elénekelted a Himnuszt, pedig nem kérte senki, és beírtak volna egy rovót az ellenőrződbe, mert nem tanultad meg rendesen. Szánalmas ez a Luna – fakadt ki a Beatrice vezetője.

Ajsa Luna augusztus 20-i fellépése nem csak Nagy Ferónál verte ki a biztosítékot.

Pataky Attila, az Edda frontembere szerint a hölgy valami nagyon extrát, lazát és figyelemfelkeltőt akart összehozni, de ezzel rögtön önmagáról állított ki bizonyítványt. Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója szerint amit az előadónő képviselt, az nem polgárpukkasztás, hanem kimondottan provokáció. – Az immunrendszerünk annyira ép, hogy képes volt érzékelni: erre nemet kell mondani. Nagyszerű dolog, hogy fontosnak tartjuk a himnuszunkat, 15 milliónyian őrködünk fölötte. Emiatt érez az ember közösséget a többi magyarral – mondta.

Borítókép: Ajsa Luna a provokációja közben (Fotó: Képernyőmentés)

