Ajsa LunaEddaünnepprovokációNagy FeróPataky Attilarocklegendaaugusztus 20himnusz

Nagy Feró és Pataky Attila nem hagyta szó nélkül az ünnepi himnuszgyalázást + videó

Ajsa Luna provokációja alaposan kiverte a biztosítékot. Sokan felháborodtak amiatt, hogy az énekesnő cigarettázva, ülve, a saját stílusában adta elő augusztus 20-án a nemzeti himnuszt.

Munkatársunktól
2025. 08. 23. 18:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lázítás és egyfajta szánalom, amit Ajsa Luna énekes az előadásában képviselt – mondta Nagy Feró Kossuth-díjas rockzenész, a Beatrice zenekar vezetője a Hír TV-nek. Mint ismert, a karibi származású előadó az augusztus 20-i nemzeti ünnepen ülve, cigarettával a kezében, hamisan énekelte el a Himnuszt.

Ajsa Luna, a karibi származású előadóművész a provokációja közben (Fotó: Képernyőmentés)

A rocklegenda úgy fogalmazott: az énekesnő viselkedése aláásta a nemzeti ünnep komolyságát, valamint egy ország imáját, és az énekes összes korábbi tanárának visszamenőleg be kellene írni egy egyest az ellenőrzőjébe, mert nem tanították meg neki, hogy a Himnusz éneklése szent dolog.

– Az életben vannak szent dolgok: ez olyan, mint az édesanyám, édesapám, nekik mindig igazuk van.

A Himnuszhoz nem lehet ilyen trehány módon hozzáállni. Ez egy provokáció. Az nem érdekes, hogy hamisan énekel, mert nem tudjuk, hogy melyik dallamot énekli. Hiszen sokszor kiderült, hogy a dó és szó között tévesztett. Meddig kell még nekünk ezt tűrni?

A kommunista rendszerben egyszerű volt: letoltak volna, mert elénekelted a Himnuszt, pedig nem kérte senki, és beírtak volna egy rovót az ellenőrződbe, mert nem tanultad meg rendesen. Szánalmas ez a Luna – fakadt ki a Beatrice vezetője.

Ajsa Luna augusztus 20-i fellépése nem csak Nagy Ferónál verte ki a biztosítékot. Pataky Attila, az Edda Művek frontembere szerint a hölgy valami nagyon extrát, lazát és figyelemfelkeltőt akart összehozni, de ezzel rögtön önmagáról állított ki bizonyítványt.

Szaúd-Arábiában ezért másnap lefejeznék

– jegyezte meg az énekes.

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója szerint

amit az előadónő képviselt, nem polgárpukkasztás, hanem kimondottan provokáció.

A főigazgató össztársadalmi felhorgadást érzékelt, ez nem volt egy méltó előadás.

– Az immunrendszerünk annyira ép, hogy képes volt érzékelni: erre nemet kell mondani. Nagyszerű dolog, hogy fontosnak tartjuk a himnuszunkat, 15 milliónyian őrködünk fölötte. Emiatt érez az ember közösséget a többi magyarral – vélekedett.

A művészeken és a főigazgatón kívül a kommentelők sem kímélték Ajsa Lunát. Sokan úgy vélték, hogy az előadó meggyalázta a nemzeti imádságot. Sorra érkeztek az elítélő reakciók, amelyekben egyebek között szégyennek, siralmasnak és gyalázatnak nevezték az előadást. Az énekes a közösségi oldalán korábban úgy magyarázkodott: pusztán annyi történt, hogy a nemzeti ünnep alkalmából kissé átszellemülve, a saját stílusában, a saját dalai zenei alapjára énekelte a Himnusz egy átdolgozását.

 

Borítókép: Nagy Feró szóvá tette Ajsa Luna botrányos produkcióját (Fotó: Képernyőmentés)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Viccelődni is lehet…

Bayer Zsolt avatarja

…természetesen, azzal sincs semmi baj, nagy valószínűséggel vérmérséklet kérdése

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu