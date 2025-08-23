Nagy Feró és Pataky Attila nem hagyta szó nélkül az ünnepi himnuszgyalázást + videó

Lázítás és egyfajta szánalom, amit Ajsa Luna énekes az előadásában képviselt – mondta Nagy Feró Kossuth-díjas rockzenész, a Beatrice zenekar vezetője a Hír TV-nek. Mint ismert, a karibi származású előadó az augusztus 20-i nemzeti ünnepen ülve, cigarettával a kezében, hamisan énekelte el a Himnuszt.

Ajsa Luna, a karibi származású előadóművész a provokációja közben (Fotó: Képernyőmentés)

A rocklegenda úgy fogalmazott: az énekesnő viselkedése aláásta a nemzeti ünnep komolyságát, valamint egy ország imáját, és az énekes összes korábbi tanárának visszamenőleg be kellene írni egy egyest az ellenőrzőjébe, mert nem tanították meg neki, hogy a Himnusz éneklése szent dolog.

– Az életben vannak szent dolgok: ez olyan, mint az édesanyám, édesapám, nekik mindig igazuk van.

A Himnuszhoz nem lehet ilyen trehány módon hozzáállni. Ez egy provokáció. Az nem érdekes, hogy hamisan énekel, mert nem tudjuk, hogy melyik dallamot énekli. Hiszen sokszor kiderült, hogy a dó és szó között tévesztett. Meddig kell még nekünk ezt tűrni?

A kommunista rendszerben egyszerű volt: letoltak volna, mert elénekelted a Himnuszt, pedig nem kérte senki, és beírtak volna egy rovót az ellenőrződbe, mert nem tanultad meg rendesen. Szánalmas ez a Luna – fakadt ki a Beatrice vezetője.

Ajsa Luna augusztus 20-i fellépése nem csak Nagy Ferónál verte ki a biztosítékot. Pataky Attila, az Edda Művek frontembere szerint a hölgy valami nagyon extrát, lazát és figyelemfelkeltőt akart összehozni, de ezzel rögtön önmagáról állított ki bizonyítványt.

Szaúd-Arábiában ezért másnap lefejeznék

– jegyezte meg az énekes.

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója szerint

amit az előadónő képviselt, nem polgárpukkasztás, hanem kimondottan provokáció.

A főigazgató össztársadalmi felhorgadást érzékelt, ez nem volt egy méltó előadás.

– Az immunrendszerünk annyira ép, hogy képes volt érzékelni: erre nemet kell mondani. Nagyszerű dolog, hogy fontosnak tartjuk a himnuszunkat, 15 milliónyian őrködünk fölötte. Emiatt érez az ember közösséget a többi magyarral – vélekedett.

A művészeken és a főigazgatón kívül a kommentelők sem kímélték Ajsa Lunát. Sokan úgy vélték, hogy az előadó meggyalázta a nemzeti imádságot. Sorra érkeztek az elítélő reakciók, amelyekben egyebek között szégyennek, siralmasnak és gyalázatnak nevezték az előadást. Az énekes a közösségi oldalán korábban úgy magyarázkodott: pusztán annyi történt, hogy a nemzeti ünnep alkalmából kissé átszellemülve, a saját stílusában, a saját dalai zenei alapjára énekelte a Himnusz egy átdolgozását.