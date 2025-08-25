Visszavonult a korábban megkéselt teniszező, de a búcsúja nagyon csúnyára sikeredett

Azt már korábban is tudni lehetett, hogy a kétszeres Grand Slam-győztes női teniszező, Petra Kvitová az utolsó dobására készül a US Openen. Ugyanakkor a búcsú nem sikerült a legszebbre a francia Diane Parry ellen az első fordulóban. A cseh bajnok 2024-ben gyermeke születése miatt ment pihenőre, az utolsó, 2025-ös évében – márciusban tért vissza – már nem tudta régi formáját visszanyerni. Visszavonulásakor a világranglistán az 543. helyen állt.

Petra Kvitová az utolsó mérkőzése után a férjéhez ment ki az US Openen. Fotó: Getty Images North America/Al Bello

Petra Kvitová elbúcsúzott a sima vereség után

A korábbi világranglista-második két szettben kiesett Parry ellen, mindössze egy gémet nyert meg; 6-1, 6-0. Ennél simább szinte nem is lehetne egy teniszmérkőzés. A továbbjutó Diane rendkívül sportszerűen nyilatkozott a győzelme után.

– Soha nem könnyű egy ilyen mérkőzést játszani. Különösen akkor, ha tudod, hogy az ellenfelednek ez lehet az utolsó mérkőzése. Megtiszteltetés volt, hogy legalább egyszer pályafutásom során játszhatottam ellened! Tisztellek téged, csodás karriered volt. A legjobbakat kívánom neked a jövőben – mondta a világranglistán 107. francia.

De ez a nap Kvitováról szólt az US Openen. A 35 éves cseh mindenkinek köszönetet mondott, aki mellette volt.

Azért reméltem, hogy ma jobban fogok játszani... Ezt leszámítva köszönöm, hogy ennyien eljöttetek. Reméltem, hogy ma jobb teljesítményt nyújtok, de nagyon nehéz volt abban a tudatban pályára lépni, hogy akár ez lesz az utolsó.

Örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm a férjemnek, aki egyszerre az edzőm is, az ügynökömnek, az egész családomnak. A szüleimet külön kiemelném, az elején rengeteg áldozatot hoztak értem. Csodálatos utazás volt, köszönöm mindenkinek! – zárta könnyek között Kvitová, majd odament a férjéhez, Jirí Vanekhez, és az ő vállán sírt tovább.

Drámai fordulatok jellemezték a pályafutását

Kvitová pályafutása viszont kilenc éve majdnem véget ért, amikor 2016 decemberében egy késsel felfegyverkezett betörő tört rá a saját otthonában, a sportoló azonban hősiesen megvédte magát. Kétségtelen azonban, hogy Kvitová pályafutásának egyik legnagyobb tette volt, ahogyan visszatért a támadás után. A betörő – akit később tizenegy évre ítéltek el – a késsel Kvitová ütőfogó, bal kezén, illetve alkarján ejtett súlyos sebeket. A 35 évesen visszavonult teniszező pályafutásáról itt írtunk részletesen.