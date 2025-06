A késelés után még visszatért, idén befejezi a balkezes bombázó

„A szülővárosomban, Fulnekben felnőve, ahogy az első teniszlabdáimat ütögettem a édesapámmal a helyi pályákon, sosem képzeltem, hogy profi teniszező lehetek” – ezzel a mondattal kezdte a héten a közösségi médiában közzétett búcsúüzenetét Petra Kvitová. A harmincöt éves játékos ehhez képest Csehország parádés 2010-es női tenisz évtizedének egyik főhőse volt: a nyolc éven belül aratott hat Fed-kupa-sikerből Kvitová alaposan kivette a részét. A balkezes játékos kétszeres wimbledoni győztesként, egyszeres WTA-világbajnokként, olimpiai bronzérmesként zárja le pályafutását az idei US Openen. S ki tudja, talán Kvitová még ennél is sikeresebb lehetett volna, ha 2016 decemberében nem kényszerült volna megvédeni magát egy késsel felfegyverkezett betörővel szemben.

Jirí Vanek és Petra Kvitová: edző és tanítvány, férj és feleség. A kétszeres wimbledoni bajnok teniszező idén lezárja pályafutását (Fotó: AFP/David Gray)

Azt az incidenst Petra Kvitová nem említette meg, inkább a szépről, s a teniszhez szorosabban kapcsolódó eseményekről emlékezett meg a búcsúposztban.

Kvitová inspiráló visszatérése a késelés után

Kétségtelen azonban, hogy Kvitová pályafutásának egyik legnagyobb tette volt, ahogyan visszatért a támadás után. A betörő – akit később tizenegy évre ítéltek el – a késsel Kvitová ütőfogó, bal kezén, illetve alkarján ejtett súlyos sebeket.

Eleinte az is kétségesnek tűnt, hogy egyáltalán folytathatja-e a pályafutását, végül azonban kevesebb mint fél évvel a támadás után már újra pályán volt. 2019-ben, Ausztráliában újra Grand Slam-döntőt vívott, amelyet csak szoros csatában veszített el Oszaka Naomi ellen, s ebben az évben újra állt második helyen is a WTA-világranglistán, beállítva pályafutása első felének csúcsát.

Kvitová éppen 2016 végén kezdett volna új edzővel, Jirí Vanekkel dolgozni, aki a nehéz helyzetben kitartott a játékos mellett. Vanek ma már nem csak az edzője, hanem a férje is Kvitovának, gyermekük, Petr 2024 júliusában született. A teniszező édesanyaként is visszatért a pályára a 2025-ös idényre, erről derült ki most, hogy Kvitová búcsúturnéja.

Wimbledon: szabadkártyát kapott a búcsúzó bajnok

A következő állomás Petra Kvitová legnagyobb sikereinek helyszíne lesz: a cseh játékos mindkét Grand Slam-trófeáját Wimbledonban szerezte. 2011-ben a korábbi bajnok Marija Sarapova ellen nyerte a döntőt, 2014-ben pedig lemosta a centerpályáról Eugenie Bouchard-t.