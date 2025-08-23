női labdarúgásverekedésbotrány

Női focisták verték egymást a meccsen, a legnagyobb sztár elmenekült

Az Olympique de Marseille női labdarúgócsapata négy nappal ezelőtt mutatta be legújabb igazolását, Maria Thorisdottirt, aki egy edzőmeccsen kirobbant verekedés után elmenekült Franciaországból. Maria Thorisdottir most Norvégiában próbálja feldolgozni a történteket.

2025. 08. 23. 17:51
Maria Thorisdottir
Maria Thorisdottir, aki sokkot kapott a spanyolországi focibotrány után Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
Elképesztő botrány tört ki Spanyolországban, ahol az Olympique de Marseille női labdarúgócsapata edzőmérkőzést játszott a spanyol Club Esportiu Europa csapatával. A francia csapatban ott volt a klub legújabb igazolása, Maria Thorisdottir is, akit négy nappal korábban mutattak be a sajtónak Franciaországban. A norvég sportolónő korábban a Chelsea csapatában is játszott.

Maria Thorisdottir
Maria Thorisdottir, akit sokkolt a spanyolországi verekedés
Fotó: MI NEWS/NurPhoto

Maria Thorisdottir hazamenekült Spanyolországból

A bemutatás után négy nappal került sor a spanyolországi edzőmeccsre, amely káoszba fulladt. Alig fél óra telt el az összecsapásból, amikor a bíró a Marseille vezetőségének két tagját, köztük Frédéric Gonçalves vezetőedzőt is kiállította. Az edző óriási patáliát csapott és nem volt hajlandó elhagyni a kispadot. 

Aztán lecsillapodtak az indulatok, de csak a 84. percig. Ekkor egy leshelyzet miatt tömegverekedés robbant ki a két csapat játékosai között. Az állás ekkor 2-1 volt a francia csapat javára. Az események annyira megdöbbentették a 32 éves norvég játékost, hogy a mérkőzés után azonnal otthagyta a csapatot, és hazájába, Norvégiába utazott. A La Provence című újság azt írta, hogy Thorisdottirt sokkolta az eset. A játékos azért ment haza, hogy gondolkodjon a jövőjéről. 

A norvég focista egyelőre nem volt hajlandó nyilatkozni ebben az ügyben, még a norvég sajtómegkereséseket is elutasította.

