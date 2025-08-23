Női focisták verték egymást a meccsen, a legnagyobb sztár elmenekült

Elképesztő botrány tört ki Spanyolországban, ahol az Olympique de Marseille női labdarúgócsapata edzőmérkőzést játszott a spanyol Club Esportiu Europa csapatával. A francia csapatban ott volt a klub legújabb igazolása, Maria Thorisdottir is, akit négy nappal korábban mutattak be a sajtónak Franciaországban. A norvég sportolónő korábban a Chelsea csapatában is játszott.

Maria Thorisdottir, akit sokkolt a spanyolországi verekedés

Fotó: MI NEWS/NurPhoto

Maria Thorisdottir hazamenekült Spanyolországból

A bemutatás után négy nappal került sor a spanyolországi edzőmeccsre, amely káoszba fulladt. Alig fél óra telt el az összecsapásból, amikor a bíró a Marseille vezetőségének két tagját, köztük Frédéric Gonçalves vezetőedzőt is kiállította. Az edző óriási patáliát csapott és nem volt hajlandó elhagyni a kispadot.

Aztán lecsillapodtak az indulatok, de csak a 84. percig. Ekkor egy leshelyzet miatt tömegverekedés robbant ki a két csapat játékosai között. Az állás ekkor 2-1 volt a francia csapat javára. Az események annyira megdöbbentették a 32 éves norvég játékost, hogy a mérkőzés után azonnal otthagyta a csapatot, és hazájába, Norvégiába utazott. A La Provence című újság azt írta, hogy Thorisdottirt sokkolta az eset. A játékos azért ment haza, hogy gondolkodjon a jövőjéről.

A norvég focista egyelőre nem volt hajlandó nyilatkozni ebben az ügyben, még a norvég sajtómegkereséseket is elutasította.