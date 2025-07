Magyar főszereplő, hazai sokk és az esélyesek drámája az Európa-bajnokságon

A kilencvenes évek elején Norvégia volt az első ország, amely női labdarúgó-válogatottja nem csupán Európa, de a világ csúcsára is ért. A norvégokat aztán a németek váltották a trónon, Németország nyolcszoros Európa-bajnok és kétszeres világbajnok is volt az évek során. Birgit Prinz és Nadine Angerer visszavonulásával azonban a nagy sorozat megszakadt, ráadásul az idő múlásával egyre nagyobb mértékben fejlődött a szakág, amelynek következtében az erőviszonyok is kiegyenlítődtek. Az Európa-bajnokság mezőnyét tizenhat csapatosra növelték, és előbb (2017-ben) Hollandia, legutóbb (2022-ben) pedig Anglia lett a női Eb nyertese. A három évvel ezelőtti kontinenstorna óta viszont Spanyolország az egyeduralkodó, hiszen Aitana Bonmatí és Alexia Putellas vezérletével előbb világbajnok, majd Nemzetek Ligája-győztes lett a spanyol válogatott. Mellettük pedig ott van az előző Eb-n elődöntős Franciaország és Svédország is, nem okozna nagy meglepetést, ha a szerdán kezdődő svájci Európa-bajnokság végén valamelyik elhódítaná a trófeát.

A 2022-es női Eb-n Anglia többek között Spanyolország, Svédország és Németország legyőzésével története során először odahaza lett Európa-bajnok, így címvédőként várja a 2025-ös, svájci kontinenstornát

Fotó: Anadolu/Daniela Porcelli

A női futball egyre népszerűbb a kontinensen, így Aleksander Ceferin, az európai szövetség (UEFA) elnöke a közelmúltban jelezte, hogy

az UEFA a különböző bevételekből és saját tartalékaiból kész további egymilliárd eurót befektetni a női labdarúgásba.

A svájci Eb mérkőzéseit nyolc helyszínen – Bázel, Bern, Genf, Luzern, Sion, St. Gallen, Thun és Zürich – rendezik meg, a 31 mérkőzésre összesen hétszázezer jegyet bocsátottak áruba.

Kulcsár Katalin személyében magyar játékvezető a női Eb nyitómeccsén

A magyar válogatott ugyan ezúttal sem jutott ki a kontinenstornára, magyar szereplője így is lesz a kontinenstornának. Hétfőn jelentette be az UEFA, hogy

Kulcsár Katalin vezeti a svájci Európa-bajnokság szerdai (18.00) nyitómérkőzését, az Izland–Finnország összecsapást.

Ráadásul egyik asszisztense Vad Anita lesz, Bognár Tamás pedig a VAR-szobában működik közre a meccsen. Kulcsár a legrutinosabb nemzetközi játékvezetők közé tartozik, részt vett a 2015-ös és a 2019-es női világbajnokságon, valamint a 2013-as és a 2017-es Eb-n is. 2016-ban női Bajnokok Ligája-döntőt vezetett, 2017-ben pedig a világ legjobb női labdarúgó-játékvezetőjének választották.

A házigazda Svájc Alisha Lehmann-nal könnyű csoportban, de nehéz előjelek után

A másik szerdai mérkőzés (21.00) a Svájc–Norvégia találkozó lesz, a nézők várhatóan megtöltik majd a majdnem negyvenezer férőhelyes St. Jakob Parkot Bázelben. A svájciak annak is örülhetnek, hogy talán a létező legkönnyebb csoportba kerültek, hiszen Izland, Norvégia és Finnország mellett alighanem sikerül a továbbjutás, történetük során először. A keretükben ráadásul ott van a világ leghíresebb női labdarúgója, Alisha Lehmann is – bár, ahogyan azt az Origó is megírta, a Juventus cserejátékosának meghívásában legalább akkora szerepe van az ismertségének, mint a teljesítményének. Az már kevésbé szól a svájci válogatott mellett, hogy egy héttel ezelőtt egy zárt kapus edzőmérkőzésen 7-1-es vereséget szenvedett a Luzern U15-ös fiúcsapatától, és az eredményt mindennek tetejébe a helyi szövetség meg is próbálta eltitkolni.

A 26 éves Alisha Lehmann úgy lett olasz bajnok és kupagyőztes a Juventusszal, hogy a teljes idényben mindössze 222 percet futballozott Fotó: NurPhoto/Andrea Amato

Botlás kell az Anglia–Spanyolország álomdöntőhöz

Az elmúlt évek alapján vitathatatlanul az számítana álomdöntőnek, ha a címvédő angolok és az őket a vb-fináléban legyőző spanyolok lennének ott az utolsó mérkőzésen, amelyet július 27-én, a bázeli St. Jakob Parkban rendeznek.

A csoportbeosztás és az ágrajz alapján azonban az angol–spanyol döntő csak akkor jöhet létre, ha az egyikük első, a másikuk pedig második helyen végez a kvartettjében.

A vb- és NL-címvédő Spanyolország első helye aligha forog majd veszélyben, a sorsolás alapján a csapat a legutóbbi két Aranylabda-díjat megnyerő Aitana Bonmatí agyhártyagyulladás okozta hiánya ellenére szinte besétálhat az elődöntőbe. Az európai válogatottak közül a női világranglista elején spanyol, német, angol, svéd, francia, holland, dán és olasz a sorrend, ráadásul az elmúlt években is ez a nyolc európai nemzet volt a legsikeresebb, így a papírforma szerint nekik kellene bejutniuk a negyeddöntőbe.

Ám ez biztosan nem valósul meg, ugyanis a német–dán–svéd, valamint a francia–angol–holland trió is azonos csoportban van, ráadásul e két kvartett továbbjutói egymás ellenfelei lesznek, azaz hatuk közül csupán négyen lesznek ott a negyeddöntőben és ketten az elődöntőben.

A címvédő angoloknak tehát minden bizonnyal a tavalyi olimpia bronzmérkőzésén a spanyolokat legyőző németeket, vagy a 2023-as vb-n harmadik svédeket már ahhoz le kell győzniük, hogy egyáltalán a négy közé eljussanak.

A sorsolás mellett egy másik hátrány is sújtotta az angolokat, hiszen a legutóbbi Eb- és vb-menetelésben főszerepet játszott kapus, Mary Earps május végén váratlanul lemondta a válogatottságot. Ám Anglia így is messzire juthat, ráadásul az ország egy nagy skalpot már begyűjtött a közelmúltban azzal, hogy a javarészt angol játékosokra épülő Arsenal a női Bajnokok Ligája májusi döntőjében megállította a spanyol Barcelona egyeduralmát. A Nemzetek Ligája A ligájában azonban a gyenge idegenbeli teljesítménye miatt az angol válogatott éppen Spanyolország mögött zárva lemaradt az őszi négyes döntőről, ahová a spanyolok mellett még a németek, a franciák és a svédek jutottak be.

A női labdarúgó Európa-bajnokság csoportbeosztása: A csoport: Svájc, Izland, Norvégia, Finnország

Svájc, Izland, Norvégia, Finnország B csoport: Spanyolország, Olaszország, Belgium, Portugália

Spanyolország, Olaszország, Belgium, Portugália C csoport: Németország, Dánia, Svédország, Lengyelország

Németország, Dánia, Svédország, Lengyelország D csoport: Franciaország, Anglia, Hollandia, Wales A csoportmeccseket követően a négy négycsapatos csoportból az első két-két helyezett jut a július 16-án kezdődő negyeddöntőkbe. A 23 fős Eb-keretekbe a Barcelona adja a legtöbb (18) játékost, mögötte a Bayern München (16), a Chelsea (14), a Juventus (14) és az Arsenal (13) delegál még tíznél több futballistát.

Ahogyan a párhuzamosan futó klubvilágbajnokság, úgy a női futball Eb is leginkább az egyenes kieséses szakasztól indul majd be, hiszen onnantól kezdve hét, rendkívül izgalmasnak ígérkező mérkőzést rendeznek Svájcban. Ugyanakkor az Alisha Lehmannék találkozóin várható hangulat, a spanyolok játéka, valamint a C és D csoportban jelen lévő három-három klasszis válogatott miatt már a következő két hétben sorra kerülő csoportmeccseket is érdemes lehet követni.