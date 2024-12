Marco Rossi meglepő szavazatot adott le a FIFA voksolásán az év játékosára

Az Aranylabda-szavazás után napokat kellett várnunk arra, amíg hivatalossá tették, hogyan szavaztak a felkért újságírók; csak amikor a France Football magazin utcára került, akkor tudhattuk meg. No persze jó néhány zsurnaliszta nem tartotta magában, hogyan voksolt, hiába kérték őket titoktartásra. Most a FIFA viszont egyből közölte a szövetségi kapitányok hogyan szavaztak – itt ugyanis ők is döntéshozók voltak.

Nos, Marco Rossi Vinícius Júniort tette az első helyre, a másodikra Rodrit, a harmadik helyre pedig a német Florian Wirtz, a Bayer Leverkusen ifú, 21 éves csillaga került nála – ez azért váratlan húzás! A teljes listát ITT lehet megnézni.

A jelöltek a következők voltak:

Daniel Carvajal (spanyol, Real Madrid)

Erling Haaland (norvég, Manchester City)

Federico Valverde (uruguayi, Real Madrid)

Florian Wirtz (német, Bayer Leverkusen)

Jude Bellingham (angol, Real Madrid)

Kylian Mbappé (francia, PSG/Real Madrid)

Lamine Yamal (spanyol, Barcelona)

Lionel Messi (argentin, Inter Miami)

Rodri (spanyol, Manchester City)

Toni Kroos (német, Real Madrid)

Vinícius Júnior (brazil, Real Madrid)