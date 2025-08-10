Rendkívüli

Itt a nagy bejelentés a digitális polgári körök országos gyűléséről

Kocsis MátéFacebookzebra

Kocsis Máté elárulta a Zebra Digitális Kör őszi terveit

Eddig hiányzott az összehangoltság, a Zebra Digitális Polgári Kör ezen fog változtatni.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 08. 10. 13:38
Kocsis Máté szerint ez Majkánál csak átmeneti állapot
Kocsis Máté szerint ez Majkánál csak átmeneti állapot Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Hamarosan már nyolcezren leszünk, és ez fantasztikus! Sokan kérdezitek, hogy mi a következő lépés. Nos, most még erőt gyűjtünk, és muszáj eljutnunk minimum a tízezer tagig, ezért kérünk benneteket, hogy hívjátok meg jobboldali ismerőseiteket, olyanokat, akik szívesen harcolnak humorral 

a liberális álhírgyárak és Magyar Péter otromba hazugságai ellen

 – írta Kocsis Máté, a Zebra Digitális Polgári Kör Facebook-csoportjában. Mint ismert: a Fidesz parlamenti frakcióvezetője az alapítója a baloldali álhíreket cáfoló csoportnak.  Hozzátette, amint átlépik a tízezer tagot, egy-két álhírnél akcióba lendülnek, ott kiderül majd, hogy mire képesek.

Teszteljük a rendszert, ha úgy tetszik. Őszre egy összetartó, jókedvű, nagy létszámú társaságot szervezünk össze, akik megtanulnak egyszerre lépni a közösségi médiában. Ez az, ami eddig hiányzott

– húzta alá Kocsis Máté.

Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: Vasvári Tamás)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Molnár Judit
idezojelekFodor Gábor

Gyilkosságot nem imitálunk!

Idősebb, de főleg fiatalok részvételével tartott beszélgetéseinken, gyakran vitáinkon rengeteg kérdés merül fel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.