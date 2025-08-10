Máris hamisítják a Zebra Digitális Polgári Kört

– A liberálisoknak lételeme, hogy hamisítsanak. Ha éppen híreket nem tudnak, akkor magát a Zebrát hamisítják. Ez ilyen – húzta alá Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, a Zebra Digitális Polgári Kör alapítója a Facebookra feltöltött videóban. Mint korábban a kormánypárti politikus elmondta:

a zebra lett a liberális álhírgyártás ikonikus alakja az elmúlt időszakban, ezért a zebra fog harcolni az álhírek ellen.

A politikus szerint a célja, hogy „lelegelje” az álhíreket a magyar médiatérből, így tisztább és valósághűbb tájékoztatás valósulhasson meg.

