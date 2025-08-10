Kocsis MátéKocsis Máté FideszFidesz-KDNP

Máris hamisítják a Zebra Digitális Polgári Kört

Kocsis Máté szerint a liberálisoknak lételemük hamisítás.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 10:54
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A liberálisoknak lételeme, hogy hamisítsanak. Ha éppen híreket nem tudnak, akkor magát a Zebrát hamisítják. Ez ilyen – húzta alá Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, a Zebra Digitális Polgári Kör alapítója a Facebookra feltöltött videóban. Mint korábban a kormánypárti politikus elmondta:

a zebra lett a liberális álhírgyártás ikonikus alakja az elmúlt időszakban, ezért a zebra fog harcolni az álhírek ellen. 

A politikus szerint a célja, hogy „lelegelje” az álhíreket a magyar médiatérből, így tisztább és valósághűbb tájékoztatás valósulhasson meg.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Molnár Judit
idezojelekFodor Gábor

Gyilkosságot nem imitálunk!

Idősebb, de főleg fiatalok részvételével tartott beszélgetéseinken, gyakran vitáinkon rengeteg kérdés merül fel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.