Mohamed Szalah beleállt az UEFA-ba, azonnali válaszokat vár a liverpooli futballista

A Liverpool vasárnap megkezdi az új idényt. A Premier League címvédője az első tétmérkőzésén a Crystal Palace-szal csap össze a Wembley-ben az angol Szuperkupa (FA Community Shield) keretein belül. Ugyanakkor a mérkőzést megelőző este az egyiptomi Mohamed Szalah a közösségi médiában posztolt egy egészen más témában.

Mohamed Szalah a Liverpool utolsó felkészülési mérkőzésén büntetőt rontott (Fotó: AFP/Darren Staples)

Elmondanátok, hogyan, hol és mikor halt meg?

– írta Mohamed Szalah arra a posztra, amit az UEFA tett ki.

„Búcsúzunk Szulejmán al-Obeidtől, »a palesztin Pelétől«. Olyan tehetség volt, aki rengeteg gyereknek adott reményt a legsötétebb időszakokban” – írta az európai szövetség. A poszt vírusként terjed a közösségi médiában, vasárnap délelőttig 998 ezren lájkolták, 286 ezren újraposztolták és már 65 millióan látták a bejegyzést.

Miért írta ezt Mohamed Szalah, a Liverpool játékosa?

Nos, Szulejmán al-Obeid szerdán hunyt el, mindössze 41 évesen. Ő is a több ezer elhunyt sportoló között van, aki a Gázai övezetben vesztette életét háborús körülmények közepette. Szalah a labdarúgó halálának körülményeire utalt, amiről egyelőre ellentmondásos hírek terjednek.

A france24.com és a Palesztin Labdarúgó-szövetség (PFA) azt írja, a 41 éves sportoló akkor halt meg, amikor izraeli katonák tüzet nyitottak humanitárius segélyre várakozó emberekre a Gázai övezetben, más források viszont úgy tudják, hogy bombázásban vesztette életét. Ami viszont biztos: feleségét és öt gyermekét hagyta hátra.

Obeid 24-szeres palesztin válogatott volt, a legemlékezetesebb gólját Jemennek rúgta még 2010-ben.

Suleiman Obeid was a long-time Palestinian international footballer who made his mark in Gaza 🇵🇸



His goal against Yemen in 2010 was world-class



He, like 800+ athletes, was killed by Israel via an airstrike.



إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ https://t.co/YQvnbnGsqh pic.twitter.com/L53SdR2VWG — dedo ⚽️ (@dlicps) August 7, 2025

Szalah korábban is megszólalt az izraeli–palesztin háborúban, a Liverpool játékosa a konfliktus alatt folyamatosan szimpátiáját fejezte ki a gázaiak iránt. Két évvel ezelőtt nagy összegben adományozott az Egyiptomi Vöröskeresztnek, ezzel segítve a szervezet segélyezési tevékenységét a régióban.

A beszámolók szerint a 2023. október 7-én kirobbant háborúban 662 sportember, köztük 321 labdarúgó és edző vesztette életét. A PFA hozzáteszi, az elhunytak nagy része gyermek volt. Emellett a bombázások 88 sportlétesítményt rongáltak meg vagy romboltak le Gázában és a Ciszjordániában, a stadionoktól és edzőpályáktól kezdve a tornatermekig és klubházakig.