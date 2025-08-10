Liverpool FCCommunity ShieldKerkez Milos

A Szoboszlainak hálás Kerkez leleplezte, mi áll a különös döntés hátterében

Vasárnap (ma) az első tétmérkőzésén léphet pályára Liverpool-mezben a csapat új magyar labdarúgója. Kerkez Milos a Crystal Palace elleni Community Shield-mérkőzésen rögtön az első trófeáját is megszerezheti a Vörösökkel, a balhátvéd a találkozó előtt egy hosszabb interjúban értékelte a klubnál eddig eltöltött időszakát. Beszélt arról is, hogy a testvérei választották ki a sokaknak meglepetést okozó 6-os mezszámot.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 7:14
Kerkez Milos a Liverpool új balhátvédje lett a nyáron (Fotó: AFP/Oli Scarff)
A vajdasági Verbászon született Kerkez Milos kiváló két idényt töltött az angol Bournemouth együttesénél, így nyáron a bajnok Liverpool 40 millió fontért leigazolta a 23-szoros magyar válogatott balhátvédet. A 21 éves futballista a felkészülési találkozókon rendre lehetőséget is kapott, és a szurkolókhoz hasonlóan vele elégedett Arne Slot vezetőedző akár a vasárnapi (16.00, tv: Spíler 1) Community Shield-címmérkőzésen is a kezdőcsapatba jelölheti őt a Crystal Palace ellen. A felnőttek közötti első trófeájáért küzdő Kerkez a Wembley-ben sorra kerülő Angol Szuperkupa előtt egy interjúban beszélt a karrierjéről és az elmúlt hónapokról is.

Kerkez Milos is ott lehet a pályán a Liverpool idénybeli első, vasárnapi tétmérkőzésén
Kerkez Milos is ott lehet a pályán a Liverpool idénybeli első, vasárnapi tétmérkőzésén (Fotó: PA Wire/Martin Rickett)

Kerkez Milos idegesség helyett boldogságot érez

– Ez a világ egyik, ha nem a legjobb klubja, és már az érkezésemkor tisztán látszott a játékosokból, a pályákból, az emberekből és a körülményekből, hogy ez egy különleges hely. Mégsem voltam ideges, csupán nagyon boldog, aki alig várta a közös munka elkezdését. Az intenzitás és a minőség ugyanakkor kétségtelenül magasabb. 

Itt a passzoknak is más, olyan hangja van, hogy »bumm, bumm, bumm«

– nyilatkozta Kerkez Milos. – Úgy érzem, tökéletesen beilleszkedtem, és ez a lehető legjobb hely nekem.

A magyar válogatott védőnek Andy Robertson és Kosztasz Cimikasz lehetnek a posztriválisai, ellenük próbálhatja meg beverekedni magát a kezdőcsapatba.

– Ez a Liverpool, itt mindig harcolni kell a helyekért, ezért kell jó munkát végezni minden edzésen és minden mérkőzésen. Én az európai gyerekek többségéhez képest máshogyan nőttem fel Szerbiában, de alkalmazkodom, és nem jelent gondot, elvégre mindig nyerni szeretnék, ami a Liverpoolban egyfajta elvárás is. Mégsem érzek nyomást, hiszen csupán tenni kell a dolgomat. 

Nyomás az, amit azok a családok tapasztalnak, ahol nincs mit enni másnap reggel. Amit mi csinálunk, az nem nyomás

– mondta a magyar balhátvéd.

Kerkez Milos nem érez nyomást magát Liverpoolban
Kerkez Milos nem érez nyomást magát Liverpoolban (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Kerkez testvérei segítettek a 6-os mezszám kiválasztásában

Elmondása szerint a gyermekkorában édesapja és bátyjai – Rade és Marko – is fontos szerepet vállaltak abban, hogy Milosból is profi futballista legyen. Ők segítettek eldönteni, hogy némileg váratlanul a 6-os mezszám legyen az övé Liverpoolban, ne pedig a 23-as, amire a szurkolók többsége számított.

– Sok meccset néztem a testvéreimmel együtt, így láttam [Steven] Gerrardot, [John] Arne Riisét, Robbót és Ronaldót is. 

Mindig engedtem a bátyáimnak kiválasztani a mezszámomat, amikor új csapatba kerültem, és mivel elmondásuk szerint hatévesen kedveltem meg Riisét, ezért a hatost mondták

– mondta Kerkez, utalva a Liverpool legendás norvég balhátvédjére. – Közel állunk egymáshoz. Mindig azt mondják, hogy a legfiatalabbak jutnak a legmesszebbre, de ebben ők is segítettek, hálás vagyok nekik és a családomnak is.

Kerkez Milos az interjúban hálálkodott Richard Hughesnak – a Liverpool sportigazgatójának, akinek egykori Bournemouth-stábtagként fontos szerepe volt a magyar játékos szerződtetésében – és Szoboszlai Dominiknak is, utóbbinak ezúttal azért, mert még az átigazolás előtt részleteket árult el neki arról, hogy mire számíthat a Vörösöknél, ez pedig segítette a beilleszkedést.

A Liverpool a Crystal Palace elleni találkozót követően pénteken, a Bournemouth ellen hazai pályán kezdi meg az új Premier League-idényt.

 

