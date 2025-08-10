A Szoboszlainak hálás Kerkez leleplezte, mi áll a különös döntés hátterében

A vajdasági Verbászon született Kerkez Milos kiváló két idényt töltött az angol Bournemouth együttesénél, így nyáron a bajnok Liverpool 40 millió fontért leigazolta a 23-szoros magyar válogatott balhátvédet. A 21 éves futballista a felkészülési találkozókon rendre lehetőséget is kapott, és a szurkolókhoz hasonlóan vele elégedett Arne Slot vezetőedző akár a vasárnapi (16.00, tv: Spíler 1) Community Shield-címmérkőzésen is a kezdőcsapatba jelölheti őt a Crystal Palace ellen. A felnőttek közötti első trófeájáért küzdő Kerkez a Wembley-ben sorra kerülő Angol Szuperkupa előtt egy interjúban beszélt a karrierjéről és az elmúlt hónapokról is.

Kerkez Milos is ott lehet a pályán a Liverpool idénybeli első, vasárnapi tétmérkőzésén (Fotó: PA Wire/Martin Rickett)

Kerkez Milos idegesség helyett boldogságot érez

– Ez a világ egyik, ha nem a legjobb klubja, és már az érkezésemkor tisztán látszott a játékosokból, a pályákból, az emberekből és a körülményekből, hogy ez egy különleges hely. Mégsem voltam ideges, csupán nagyon boldog, aki alig várta a közös munka elkezdését. Az intenzitás és a minőség ugyanakkor kétségtelenül magasabb.

Itt a passzoknak is más, olyan hangja van, hogy »bumm, bumm, bumm«

– nyilatkozta Kerkez Milos. – Úgy érzem, tökéletesen beilleszkedtem, és ez a lehető legjobb hely nekem.

A magyar válogatott védőnek Andy Robertson és Kosztasz Cimikasz lehetnek a posztriválisai, ellenük próbálhatja meg beverekedni magát a kezdőcsapatba.

– Ez a Liverpool, itt mindig harcolni kell a helyekért, ezért kell jó munkát végezni minden edzésen és minden mérkőzésen. Én az európai gyerekek többségéhez képest máshogyan nőttem fel Szerbiában, de alkalmazkodom, és nem jelent gondot, elvégre mindig nyerni szeretnék, ami a Liverpoolban egyfajta elvárás is. Mégsem érzek nyomást, hiszen csupán tenni kell a dolgomat.

Nyomás az, amit azok a családok tapasztalnak, ahol nincs mit enni másnap reggel. Amit mi csinálunk, az nem nyomás

– mondta a magyar balhátvéd.

Kerkez Milos nem érez nyomást magát Liverpoolban (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Kerkez testvérei segítettek a 6-os mezszám kiválasztásában

Elmondása szerint a gyermekkorában édesapja és bátyjai – Rade és Marko – is fontos szerepet vállaltak abban, hogy Milosból is profi futballista legyen. Ők segítettek eldönteni, hogy némileg váratlanul a 6-os mezszám legyen az övé Liverpoolban, ne pedig a 23-as, amire a szurkolók többsége számított.