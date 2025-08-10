Liverpool FCCrystal PalaceCommunity ShieldKerkez MilosSzoboszlai Dominik

Magyar futballista még sosem ért el ekkora sikert, ma több esély is van rá

Vasárnap máris kiosztják a 2025–26-os labdarúgóidény első angliai trófeáját. Az angol bajnok Liverpool és az FA Kupa-győztes Crystal Palace egymás ellen csap össze az Angol Szuperkupa, ismertebb nevén a Community Shield címéért. A Vörösöknél jó esély van arra, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is pályára lépjen, így pedig rögtön két magyar futballista is bekerülhet a kupa győztesei közé. Eddig egy sincsen.

Wiszt Péter
2025. 08. 10. 5:52
Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik a Liverpool edzésén
Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is a Liverpool kezdőjében szerepelhet (Fotó: Instagram/liverpoolfc)
Vasárnap délután a londoni Wembley Stadionban rendezik meg az Angol Szuperkupa 103. kiírását, amelyben ezúttal a bajnok Liverpool és az FA Kupa-győztes Crystal Palace találkozik egymással. A Vörösök történetük során 25. alkalommal játszanak a Szuperkupáért , eddig 16-szor hódították el a trófeát, legutóbb 2022-ben. A londoni Crystal Palace eközben először jutott el a Community Shieldig (vagy akár a Charity Shieldig, ahogyan 2001-ig hívták a címmérkőzést), ami nem meglepő, hiszen a május közepén bezsebelt FA Kupa a klubtörténelem első rangos trófeája volt. A Premier League győztesénél várhatóan két magyar játékos, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is lehetőséget kap majd, utóbbinak ez lehet az első tétmérkőzése új együttese színeiben. Pécsi Ármin egyelőre a harmadik számú kapus a csapatnál, így ő jó eséllyel legfeljebb a kispadon kap helyet.

Florian Wirtz is az első tétmeccsén léphet pályára a Liverpoolban, a Crystal Palace elleni Community Shield-mérkőzésen
Florian Wirtz is az első tétmeccsén léphet pályára a Liverpoolban, a Crystal Palace elleni Community Shield-mérkőzésen (Fotó: CSM via ZUMA Press Wire/Cody Froggatt)

Liverpool–Crystal Palace az Angol Szuperkupa-címért

A két csapat egymás ellen fejezte be az előző idényt, május 25-én az Anfielden az akkor már bajnok Liverpool otthonában 1-1-es döntetlennel ért véget a találkozó. A legutóbbi 16 egymás elleni összecsapásból csak egyet veszített el a Liverpool, még tavaly áprilisban. Akkor a londoniaknál már Oliver Glasner ült a kispadon, de a Vörösöknél még nem Arne Slot volt a vezetőedző. 

Azóta a friss angol bajnok óriási változásokon ment keresztül, idén nyáron is alaposan megerősítette a keretét: a széleket Kerkez Milos és Jeremie Frimpong, míg a támadójátékot Florian Wirtz és Hugo Ekitike leigazolásával igyekezett megerősíteni a klub, 

amely elvesztette a Real Madridhoz távozó Trent Alexander-Arnoldot, a Bayern Münchenhez igazoló Luis Díazt, a Bayer Leverkusenhez szerződő Jarell Quansahot, az éjjel hivatalosan is az al-Hilalhoz csatlakozó Darwin Núnezt, valamint az autóbalesetben elhunyt Diogo Jotát – utóbbiért vasárnap közös megemlékezést tartanak a csapatok. Sloték célja viszont továbbra is az összes lehetséges trófea megszerzése.

– Elégedettek vagyunk a jelenlegi kerettel. Igen, távoztak játékosok, de vannak érkezők is, és a fiatalok is jól teljesítenek. Jó, ha úgy kezdheted az idényt, ha nyersz valamit. Erre megvan az esélyünk, a Crystal Palace azonban nem könnyű ellenfél, megmutatta korábban, hogy egy meccsen nem egyszerű legyőzni – nyilatkozta Arne Slot a sajtótájékoztatón, majd kitért arra is, hogy a legutóbbi kupadöntőjét (a Newcastle elleni Ligakupa-finálét) elveszítette a Liverpool a Wembley-ben. – Nem nézünk visszafelé, a Newcastle más rendszerben játszott, ugyanakkor a Crystal Palace akár hasonlóan futballozhat. 

A Szarkák minden szabadrúgást arra használtak, hogy eljussanak a tizenhatoson belülre, a Palace ugyancsak veszélyes a pontrúgásoknál.

Vasárnap már egy gól is sokat érhet.

Úgy tűnt, Marc Guéhi nyáron a Liverpoolhoz igazolhat, de vasárnap még a Vörösök ellen játszhat
Úgy tűnt, Marc Guéhi nyáron a Liverpoolhoz igazolhat, de vasárnap még a Vörösök ellen játszhat (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

Még nem volt magyar győztes – Szoboszlai és Kerkez egyszerre lehet az

Oliver Glasner arról beszélt, hogy hiába tartják csapatát esélytelennek, az FA Kupa-siker meghozta a szinte változatlan játékoskeretű Crystal Palace étvágyát, így rögtön szerezne egy újabb trófeát. Azt viszont elismerte, hogy az eddig is bombaerős Liverpool az új igazolásokkal még nagyobb fölényben lehet a soron következő évadban. Egy mérkőzésen azonban bármi megtörténhet, ahogyan a közhelyszerű mondás is tartja.

Mostanáig Kozma István volt az egyetlen magyar, aki játszott ezen a bizonyos „egy mérkőzésen”, azaz Angol Szuperkupa-találkozón. Ám Kozma az akkor FA Kupa-győztes Liverpoolba csereként beállva vesztes csapat tagja volt 1992-ben: a bajnok Leeds United 4-3-ra győzött az első Premier League-idény előtt. 

Így aztán a Liverpool vasárnapi sikere esetén minden bizonnyal Szoboszlai és Kerkez is olyat tenne, amire korábban még egyetlen honfitársuk sem volt képes. 

A magyar válogatott csapatkapitánya ráadásul eddig minden csapatával, minden idényben szerzett legalább egy trófeát, egy vasárnapi sikerrel pedig ennek a sorozatnak a folytatását is hamar kipipálhatná.

Az Angol Szuperkupa legutóbbi hat kiírásából négyben is tizenegyesek döntöttek a trófeáról, az előző két idényben mindkétszer így avattak győztest. Meglepő lenne, ha ez idén is megismétlődne, de a Crystal Palace-nak tényleg van esélye a bravúrra. Legutóbb viszont éppen a Liverpool győzött rendes játékidőben a Community Shielden. Az újabb, immáron 17. sikerükkel pedig a Vörösök utolérhetnék a rangsorban második Arsenalt, és már csak az örök rivális Manchester United lenne előttük 21 trófeával. 

Community Shield:

  • Crystal Palace–Liverpool, vasárnap 16.00, tv: Spíler 1

 

