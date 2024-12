Vinícius Júnior, a „szörnyeteg” minden kiritikusát elküldte melegebb éghajlatra

A Real Madrid ma este Dohában az Interkontinentális Kupa fináléjában lép pályára a mexikói Pachuca ellen, Vinícius Júnior pedig ott volt a tegnapi gálán, amely előtt olyan hírek terjedtek el, hogy most „tényleg” ő nyer. Így volt ez idén az Aranylabda-gála előtt is, de az utolsó napon már arról lehetett hallani, hogy Rodri lesz a befutó, s a Real megsértődött delegációja végül el sem utazott Párizsba.

Most azonban valóban Vinícius Júnior győzött, aki a színpadon a következőket mondta:

– Gyerekként még csak nem is gondolhattam arra, hogy eljutok egy ilyen eseményre. Fontos számomra, hogy gyerekként láttam a szegénységet és a bűnözést, ezért is kerülhettem most ide. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki segített ebben. Szeretnék még sokáig a Real Madridban játszani, de köszönetet kell mondjak a Flamengónak is, hiszen onnan indultam el.

Vinícius Júnior a gála után a közösségi oldalán már nem volt ilyen diplomatikus és szerény.

Vinícius Júnior: Senki nem mondhatja meg, hogyan viselkedjek

„Ma ahhoz a kisfiúhoz szólok, aki annak idején tátott szájjal nézte, ahogy a példaképei magasba emelik ezt a díjat. Eljött az ő ideje. Vagy inkább: eljött az én időm. Eljött az idő, hogy elmondjam: igen, én vagyok a világ legjobb játékosa, és ezért nagyon sokat küzdöttem. Megpróbáltak lekicsinyíteni, de nincsenek felkészülve rám. Senki nem mondhatja meg, miért harcoljak, és hogyan viselkedjek. Amikor Sao Goncalóban éltem, a rendszer nem törődött velem, majdnem beszippantott, de nem adtam fel és győztem. Magamért és a családomért. Rengeteg támogatást kaptam pályafutásom során, hálás vagyok a Flamengónak, a Real Madridnak, a brazil válogatottnak, valamint annak a több száz játékosnak, akikkel az elmúlt évek során együtt játszottam. Köszönettel tartozom a szurkolóknak, akik bálványoznak engem és mindennap mellettem állnak” – idézi az Origó a 24 éves brazil csillag szavait az Instagram-oldaláról. Vinícius Júnior végezetül így zárta a bejegyzését: „A világ legjobb játékosa.”

Az Arsenal védője, Gabriel Magalhaes így reagált: „Szörnyeteg! Megérdemled, testvér.” A Real középpályása, Federico Valverde hozzászólása: „Nagyon büszkék vagyunk rád!” Az ugyancsak csapattárs Luka Modric azzal fejezte ki támogatását, hogy néhány emoji mellé írta: „A legjobb”.