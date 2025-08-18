Megalázták, lehazugozták, és most megdönti a futballtörténelem nagy világcsúcsát

Rendkívüli

Már beállította és kedden meg is döntheti a futball egyik legnagyobb rekordját Fábio. Ő a brazil kapus, aki az angol labdarúgás legendás alakja, Peter Shilton pályára lépési világcsúcsát hamarosan átadja a múltnak. Fábio útja együtt indult Ronaldinhóéval, de ő sosem mutatkozott be a brazil felnőttválogatottban, noha hazájában immáron húsz éve a legjobb kapusok közé sorolják. Az 1390 tétmeccs elérésében egy súlyos sérülés is megakadályozhatta volna, ami után megalázták, hazugnak is nevezték, de Fábio az Istenbe vetett hite segítségével túljutott a nehézségeken.

Szalay Attila
2025. 08. 18. 5:32
Fábio, a Fluminense brazil kapusa dönti meg a futball egyik legnagyobb rekordját, amit eddig Peter Shilton tartott. Nem véletlenül néz az ég felé: Isten ereje segítette túl karrierje válságán. Fotó: LUCAS GABRIEL CARDOSO Forrás: AGIF
A „Kék Fal”. Brazíliában ezt a becenevet aggatták Fábióra, aki 2005 és 2021 között a kékben játszó Cruzeiro kapusa volt. A 44 éves játékos ma már a Fluminensét erősíti, amelynek színeiben nemrég a FIFA klub-világbajnokságon is szerepelt, a Dortmund és az Internazionale ellen gólt sem kapott, csak az elődöntőben a végső győztes Chelsea ellen szenvedett vereséget. Fábio neve Európában mostanáig szinte teljesen ismeretlen volt, ezúttal azzal került be a hírekbe, hogy beállította Peter Shilton pályára lépési világrekordját az 1390. felnőtttétmeccsével.

Fábio a Fluminense–Fortaleza meccsen, amelyen beállította Peter Shilton rekordját
Fábio a Fluminense–Fortaleza meccsen, amelyen beállította Peter Shilton rekordját. Fotó: JORGE RODRIGUES/AGIF

A 125-szörös angol válogatott Shilton 1979-ben és 1980-ban BEK-győztes volt a Nottingham Foresttel, pályafutása pedig rendkívül hosszúra nyúlt, egészen 47 éves koráig játszott, ami még kapusok esetében is extrém. Shilton végül 1390 felnőtttétmérkőzéssel került be a Gunniess-rekordok könyvébe, amivel a futballtörténelem egyik legnagyobb csúcsát tartotta. Ezt állította be Fábio, aki a Fortaleza ellen 2-1-re megnyert brazil bajnokin ugyancsak pályafutása 1390. tétmérkőzésén szerepelt.

Mivel a 44 éves Fábio még nagyon is aktív, Peter Shilton legendás világcsúcsa hamarosan el is esik, a Fluminense brazil kapusa várhatóan már kedden megdöntheti a Copa Sudamericana nyolcaddöntőjében a kolumbiai America de Cali ellen.

– Istentől kaptam ezt az ajándékot. Én csak jó ember szeretnék lenni, aki segíti a csapattársait – nyilatkozta meghatottan Fábio a rekordbeállítás után.

Van oka arra, hogy elérzékenyüljön, ugyanis 2007-ben csaknem kettétört a karrierje, és akkor aligha hihette, hogy eljuthat ilyen sok mérkőzésig. Egy találkozón a bal térdében elszakadtak a szalagok, és voltak, akik már a pályafutása végéről beszéltek.

Megsérült, megalázták, hazugnak nevezték – Fábio így talált rá Istenre

– Nehéz időszak volt, de fontos is, mert átgondoltam az életem, ami elengedhetetlen volt ahhoz, hogy Isten gondoskodását úgy éljem meg, ahogy korábban sosem engedtem – idézte Fábio szavait a sportolók és a hit kapcsolatát vizsgáló Sportsspectrum.com. – Akkor lett Isten az életem alapja.

Fábio a brazil futball egyik legtöbbre tartott játékosa, aki sosem mutatkozott be a válogatottban
Fábio a brazil futball egyik legtöbbre tartott játékosa, aki sosem mutatkozott be a válogatottban. Fotó: JORGE RODRIGUES/AGIF

Fábio 2007-es válságát tetézte, hogy sokan kétségbe vonták a sérülését, mivel a jobb térde ütközött a kapufának, mégis a bal térdével volt gond.

Kételkedtek a jellememben, gyanakodtak, azt mondták, hazudok – emlékezett vissza. – A fájdalom közelebb vitt Istenhez. A sérülés, a szurkolók reakciója, egy bajnoki cím elvesztése, a gúnyos kommentárok mind-mind a jellememet edzették meg. Ez vezetett életem legnagyobb és legjobb döntéséhez: ahhoz, hogy befogadjam Istent. Teljesen átadtam neki az életemet.

Fábio a visszatérése után nemcsak visszaszerezte a helyét a Cruzerio kezdőjében, hanem 2010-ben és 2013-ban is megválasztották a brazil bajnokság legjobb kapusának.

– Sokan mondták, hogy soha többé nem fogok futballozni, és nem térek vissza a Cruzeiróba – árulta el Fábio. – De Isten oda helyezett, ahol ma vagyok. A fájdalom, amin keresztülmentem, hatalmas győzelemmé vált.

Buffon rekordját már megdöntötte, Ronaldinhóval együtt indult

Fábio végigjárta a brazil utánpótlás-válogatottakat, 1997-ben ő volt a kezdő kapusa az U17-es világbajnokságot megnyerő csapatnak, amelyben a tízes mezt egy bizonyos Ronaldinho viselte. A későbbi aranylabdás Barcelona-legendával ellentétben Fábio végül soha nem jutott el Európába és a brazil felnőttválogatottban sem mutatkozott be.

Mindkettőhöz közel került, 2008 tavaszán már szinte tényként cikkeztek arról, hogy az olasz Fiorentina játékosa lesz, ám végül meghiúsult a szerződés. A brazil válogatottban pedig többször is kerettag volt, tagja volt a 2004-ben Copa América-győztes együttesnek is, de pályára sem akkor, sem máskor nem lépett a Selecaóban.

Fábio egyébként nem most döntheti meg először egy legendás kapus rekordját. Nyáron a klub-vb-n hozta össze pályafutása 508. kapott gól nélküli meccsét, amivel a BBC cikke szerint az olaszok világbajnok klasszisa, Gianluigi Buffon csúcsát adta át a múltnak.

 

