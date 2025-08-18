Megalázták, lehazugozták, és most megdönti a futballtörténelem nagy világcsúcsát

A „Kék Fal”. Brazíliában ezt a becenevet aggatták Fábióra, aki 2005 és 2021 között a kékben játszó Cruzeiro kapusa volt. A 44 éves játékos ma már a Fluminensét erősíti, amelynek színeiben nemrég a FIFA klub-világbajnokságon is szerepelt, a Dortmund és az Internazionale ellen gólt sem kapott, csak az elődöntőben a végső győztes Chelsea ellen szenvedett vereséget. Fábio neve Európában mostanáig szinte teljesen ismeretlen volt, ezúttal azzal került be a hírekbe, hogy beállította Peter Shilton pályára lépési világrekordját az 1390. felnőtttétmeccsével.

Fábio a Fluminense–Fortaleza meccsen, amelyen beállította Peter Shilton rekordját. Fotó: JORGE RODRIGUES/AGIF

A 125-szörös angol válogatott Shilton 1979-ben és 1980-ban BEK-győztes volt a Nottingham Foresttel, pályafutása pedig rendkívül hosszúra nyúlt, egészen 47 éves koráig játszott, ami még kapusok esetében is extrém. Shilton végül 1390 felnőtttétmérkőzéssel került be a Gunniess-rekordok könyvébe, amivel a futballtörténelem egyik legnagyobb csúcsát tartotta. Ezt állította be Fábio, aki a Fortaleza ellen 2-1-re megnyert brazil bajnokin ugyancsak pályafutása 1390. tétmérkőzésén szerepelt.

Mivel a 44 éves Fábio még nagyon is aktív, Peter Shilton legendás világcsúcsa hamarosan el is esik, a Fluminense brazil kapusa várhatóan már kedden megdöntheti a Copa Sudamericana nyolcaddöntőjében a kolumbiai America de Cali ellen.

– Istentől kaptam ezt az ajándékot. Én csak jó ember szeretnék lenni, aki segíti a csapattársait – nyilatkozta meghatottan Fábio a rekordbeállítás után.

Van oka arra, hogy elérzékenyüljön, ugyanis 2007-ben csaknem kettétört a karrierje, és akkor aligha hihette, hogy eljuthat ilyen sok mérkőzésig. Egy találkozón a bal térdében elszakadtak a szalagok, és voltak, akik már a pályafutása végéről beszéltek.

Megsérült, megalázták, hazugnak nevezték – Fábio így talált rá Istenre

– Nehéz időszak volt, de fontos is, mert átgondoltam az életem, ami elengedhetetlen volt ahhoz, hogy Isten gondoskodását úgy éljem meg, ahogy korábban sosem engedtem – idézte Fábio szavait a sportolók és a hit kapcsolatát vizsgáló Sportsspectrum.com. – Akkor lett Isten az életem alapja.