Óriási focidráma Pakson, erre senki sem gondolt

Az első félidő nem hozott gólt, visszafogott játékot mutatott be mind a két csapat. Pedig a Paks hatalmas lehetőség előtt állt: egy esetleges győzelemmel ugyanis átvehette volna a vezetést a bajnokságban, de a ZTE kemény diónak bizonyult. Aztán a második félidő elején Silye Erik góljával a 49. percben megszerezte a vezetést a Paks. Mintaszerűen kivitelezett akció volt ez, látszott, hogy begyakorolt támadás után született meg ez a találat.
A Paksnak a vezetés tökéletesen megfelelt, a ZTE pedig erőtlenül próbálkozott. Aztán a 69. percben hosszas videózás után a bíró úgy ítélte meg, hogy az egyik paksi játékos kezéhez ért a labda, így tizenegyest lőhetett a Zalaegerszeg, amit Croizet nagy nyugalommal lőtt a kapuba. Ezzel teljesen váratlanul 1-1 lett az állás, mert a ZTE játékában addig nem volt benne az egyenlítés.
Bognár György a meccs utolsó 20 percére Böde Dánielt is a pályára küldte. Nem sokkal a csere után Dénes Csanádot a bíró kiállította, így a Paks emberelőnybe került. Nagy esélyt kapott tehát a hazai csapat. Erre mi történt?
A 21. születésnapját ünneplő, csereként beálló ZTE-játékos, Krajcsovics Ábel a 73. percben a vendégcsapatot juttatta vezetéshez.
Ez aztán tényleg dráma volt a javából: a Paks szempontjából egészen biztosan. Innen kellett volna a Paksnak felpörögnie, csak ekkor ez már nagyon nehéznek bizonyult. Az volt a kérdés, hogy a hősiesen, emberhátrányban küzdő ZTE kibírja-e ezt a meccset?
Nem bírta ki, mert a Paks Tóth Barna révén a 93. percben fejessel egyenlített. Ezzel lett 2-2 az állás, s ezzel a Paks megmentette az egyik pontot. No meg az is kiderült, hogy ebben a fordulóban egyetlen hazai pályán játszó csapat sem tudott nyerni.
A Paks hatalmasat küzdött, akár meg is nyerhette volna ezt a meccset, de nem így történt. A bajnokságot a Puskás Akadémia vezeti.
Labdarúgó NB I, 4. forduló
Péntek
- Újpest–Kisvárda 0-1 (0-0), Szusza Ferenc Stadion, 6794 néző, jv.: Rúsz. Gólszerző: Novothny (68.)
Szombat
- DVTK–Kazincbarcika 2-2 (0-2), DVTK Stadion, 5468 néző, jv.: Bogár. Gólszerzők: Babos (74.), Saponjics (90+5., 11-esből) illetve Baranyai (16.), Meshack (18.)
- Ferencváros–Puskás Akadémia 1-2 (1-1), Groupama Aréna, 10 679 néző, jv.: Karakó. Gólszerzők: Cadu (24.), illetve Lukács (20., 71.)
Vasárnap
- Debrecen–Nyíregyháza 1-2 (1-0), Nagyerdei Stadion, 12626 néző jv.: Bognár. Gólszerzők: Szűcs (16.), illetve Edomwonyi (48.), Keita (90.)
- MTK–ETO FC 2-7 (1-4), Hungária körút, 2000 néző, jv:Molnár. Gólszerzők: Molnár Rajmund (31.), Jurina (60.) illetve Stefulj (15.), Krpics (30), Vitális (35.), Bembuali (45+2, 69.), Huszár (78.), Piscsur (82.)
- Paks–ZTE 2-2 (0-0), Paks, 2000 néző. Jv: Csonka. Gólszerző: Silye (49.), Tóth (90+3.) illetve Croizet (69.), Krajcsovics (73.)