NB IPaksZTE FC

Óriási focidráma Pakson, erre senki sem gondolt

Irgalmatlanul nagy lehetőséget szalasztott el a Paks labdarúgócsapata, amely, ha legyőzte volna a Zalaegerszeget, átvehette volna a vezetést az NB I-ben. Silye Erik góljával vezetett is a tolnai csapat, de aztán jött az óriási dráma, a nagy fordulat. Nem is egy. Mindjárt kettő.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 21:56
Paks
Micsoda dráma: a Paks hazai pályán, emberelőnyben játszva csak döntetlent ért el a ZTE ellen. Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az első félidő nem hozott gólt, visszafogott játékot mutatott be mind a két csapat. Pedig a Paks hatalmas lehetőség előtt állt: egy esetleges győzelemmel ugyanis átvehette volna a vezetést a bajnokságban, de a ZTE kemény diónak bizonyult. Aztán a második félidő elején Silye Erik góljával a 49. percben megszerezte a vezetést a Paks. Mintaszerűen kivitelezett akció volt ez, látszott, hogy begyakorolt támadás után született meg ez a találat. 

A Paksnak a vezetés tökéletesen megfelelt, a ZTE pedig erőtlenül próbálkozott. Aztán a 69. percben hosszas videózás után a bíró úgy ítélte meg, hogy az egyik paksi játékos kezéhez ért a labda, így tizenegyest lőhetett a Zalaegerszeg, amit Croizet nagy nyugalommal lőtt a kapuba. Ezzel teljesen váratlanul 1-1 lett az állás, mert a ZTE játékában addig nem volt benne az egyenlítés.

Bognár György a meccs utolsó 20 percére Böde Dánielt is a pályára küldte. Nem sokkal a csere után Dénes Csanádot a bíró kiállította, így a Paks emberelőnybe került. Nagy esélyt kapott tehát a hazai csapat. Erre mi történt? 

A 21. születésnapját ünneplő, csereként beálló ZTE-játékos, Krajcsovics Ábel a 73. percben a vendégcsapatot juttatta vezetéshez. 

Ez aztán tényleg dráma volt a javából: a Paks szempontjából egészen biztosan. Innen kellett volna a Paksnak felpörögnie, csak ekkor ez már nagyon nehéznek bizonyult. Az volt a kérdés, hogy a hősiesen, emberhátrányban küzdő ZTE kibírja-e ezt a meccset? 

Nem bírta ki, mert a Paks Tóth Barna révén a 93. percben fejessel egyenlített. Ezzel lett 2-2 az állás, s ezzel a Paks megmentette az egyik pontot. No meg az is kiderült, hogy ebben a fordulóban egyetlen hazai pályán játszó csapat sem tudott nyerni. 

A Paks hatalmasat küzdött, akár meg is nyerhette volna ezt a meccset, de nem így történt. A bajnokságot a Puskás Akadémia vezeti. 

Labdarúgó NB I, 4. forduló

Péntek

Szombat

  • DVTK–Kazincbarcika 2-2 (0-2), DVTK Stadion, 5468 néző, jv.: Bogár. Gólszerzők: Babos (74.), Saponjics (90+5., 11-esből) illetve Baranyai (16.), Meshack (18.)
  • Ferencváros–Puskás Akadémia 1-2 (1-1), Groupama Aréna, 10 679 néző, jv.: Karakó. Gólszerzők: Cadu (24.), illetve Lukács (20., 71.)

Vasárnap

  • Debrecen–Nyíregyháza 1-2 (1-0), Nagyerdei Stadion, 12626 néző jv.: Bognár. Gólszerzők: Szűcs (16.), illetve Edomwonyi (48.), Keita (90.)
  • MTK–ETO FC 2-7 (1-4), Hungária körút, 2000 néző, jv:Molnár. Gólszerzők: Molnár Rajmund (31.), Jurina (60.) illetve Stefulj (15.), Krpics (30), Vitális (35.), Bembuali (45+2, 69.), Huszár (78.), Piscsur (82.)
  • Paks–ZTE 2-2 (0-0), Paks, 2000 néző. Jv: Csonka. Gólszerző: Silye (49.), Tóth (90+3.) illetve Croizet (69.), Krajcsovics (73.)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek21 Kutatóközpont

Kutatták a (köz)véleményünket

Bayer Zsolt avatarja

A 21 Kutatóközpontnál nem lehet csak úgy lepontozni ám a magyarpétert, az nem lenne elég objektív és független, még akkor sem, ha ez a véleményed.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.