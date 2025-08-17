Óriási focidráma Pakson, erre senki sem gondolt

Az első félidő nem hozott gólt, visszafogott játékot mutatott be mind a két csapat. Pedig a Paks hatalmas lehetőség előtt állt: egy esetleges győzelemmel ugyanis átvehette volna a vezetést a bajnokságban, de a ZTE kemény diónak bizonyult. Aztán a második félidő elején Silye Erik góljával a 49. percben megszerezte a vezetést a Paks. Mintaszerűen kivitelezett akció volt ez, látszott, hogy begyakorolt támadás után született meg ez a találat.

A Paksnak a vezetés tökéletesen megfelelt, a ZTE pedig erőtlenül próbálkozott. Aztán a 69. percben hosszas videózás után a bíró úgy ítélte meg, hogy az egyik paksi játékos kezéhez ért a labda, így tizenegyest lőhetett a Zalaegerszeg, amit Croizet nagy nyugalommal lőtt a kapuba. Ezzel teljesen váratlanul 1-1 lett az állás, mert a ZTE játékában addig nem volt benne az egyenlítés.

Bognár György a meccs utolsó 20 percére Böde Dánielt is a pályára küldte. Nem sokkal a csere után Dénes Csanádot a bíró kiállította, így a Paks emberelőnybe került. Nagy esélyt kapott tehát a hazai csapat. Erre mi történt?

A 21. születésnapját ünneplő, csereként beálló ZTE-játékos, Krajcsovics Ábel a 73. percben a vendégcsapatot juttatta vezetéshez.

Ez aztán tényleg dráma volt a javából: a Paks szempontjából egészen biztosan. Innen kellett volna a Paksnak felpörögnie, csak ekkor ez már nagyon nehéznek bizonyult. Az volt a kérdés, hogy a hősiesen, emberhátrányban küzdő ZTE kibírja-e ezt a meccset?

Nem bírta ki, mert a Paks Tóth Barna révén a 93. percben fejessel egyenlített. Ezzel lett 2-2 az állás, s ezzel a Paks megmentette az egyik pontot. No meg az is kiderült, hogy ebben a fordulóban egyetlen hazai pályán játszó csapat sem tudott nyerni.

A Paks hatalmasat küzdött, akár meg is nyerhette volna ezt a meccset, de nem így történt. A bajnokságot a Puskás Akadémia vezeti.