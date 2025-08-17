NB IMTKETO FC

Potyagól, bombagól: a Verebes-korszakot idézte fel a Győr

Elsöprő első félidei játékának is köszönhette az ETO, hogy Budapesten simán nyert az MTK ellen a labdarúgó NB I vasárnap délutáni összecsapásán.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 19:35
ETO
A Győr kiütötte az MTK-t az NB I-ben Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Győr nagyjából ott folytatta, ahol csütörtökön az AIK Stockholm elleni Konferencialiga-selejtezőn abbahagyta. Bár az MTK elleni mérkőzést a fővárosban rendezték, az ETO-nak ez semmiféle nehézséget nem jelentett. Az MTK egy héttel ezelőtt ugyanitt ötöt vágott be a Diósgyőrnek, kevesen hitték azt, hogy a Győr egy félidő alatt ugyanennyit – négyet – rámol be a kék-fehéreknek. Pedig ez történt.

Az első negyedórában semmi különös nem történt, de a vendégcsapat már ekkor is nagy fölényben játszott. A 15. percben Vitális remek keresztlabdát adott Stefuljnak, aki ballal nagy gólt lőtt, ezzel szerezte meg a vezetést a Győr. 

Újabb negyedóra telt el, s már 0-2 volt az állás: Krpics beadott, a labdára senki sem mozdult, majd a Szépe felett elszálló gömb mindenkit meglepve az MTK kapujában kötött ki. Jó nagy potya volt, az biztos. Az MTK egy perccel később szépített: szöglet után Molnár Rajmund 10 méterről lőtt gólt. 

Akik azonban azt hitték, hogy most az MTK percei következnek, tévedtek. A 35. percben Vitális bombaszabadrúgásával már 1-3 volt az állás. 

Az első félidő hosszabbításában pedig Benbuali fordulásból a jobb sarokba. 1-4, ez volt az első 45 perc utáni állás.

Borbély Balázs, a győriek edzője nyugodt lehetett, együttese nagyon jól játszott, s ez több mint biztató volt a jövő heti Rapid Wien elleni KL-rájátszás-meccs előtt. Arról nem is szólva, hogy a Győr ezt megelőzően 2024. augusztus 16-án kapott ki idegenben az NB I-ben, azóta hatszor nyert és tíz alkalommal játszott döntetlent. Ez is elképesztő sorozat volt.

A második félidő első negyedórája megint olyan volt, mint az első. A 60. percben – némileg váratlanul – Bognár gólpasszát Jurina váltotta gólra, ezzel 2-4 lett az állás. 

A gól azért tett jót a meccsnek, mert az MTK lendületbe jött, egészen addig, amíg a csereként beküldött Vitályos 20 percnyi játék után két sárgával kiállíttatta magát. Emberhátrányba került az MTK, s ez meg is pecsételte a sorsukat. Ugyanis nem sokkal később Benbuali megszerezte önmaga második, csapata ötödik gólját. 

A Győr élvezte a játékot és a 78. percben a csereként beállt Huszár Marcell már a hatodik győri gólt helyezte el az MTK hálójában. 

Ez abszolút kiütés volt. De még mindig nem volt vége, mert Piscsur is lőtt egy gólt, a 83. percben már 2-7 volt az állás.

Innentől kezdve a Győr megkegyelmezett, több gól nem esett. Az ETO formája mindenesetre több mint biztató a csütörtöki, Rapid Wien elleni Konferencialiga playoff meccs előtt. Az ETO játéka a nyolcvanas éveket idézte, amikor Verebes József volt ennek a csapatnak az edzője. Az MTK meg elgondolkodhat azon, hogy egy hét alatt, a DVTK ellen elért 5-0 után hogyan jöhetett egy hazai pályán elért 2-7.

 

Labdarúgó NB I, 4. forduló

Péntek

Szombat

  • DVTK–Kazincbarcika 2-2 (0-2), DVTK Stadion, 5468 néző, jv.: Bogár. Gólszerzők: Babos (74.), Saponjics (90+5., 11-esből) illetve Baranyai (16.), Meshack (18.)
  • Ferencváros–Puskás Akadémia 1-2 (1-1), Groupama Aréna, 10 679 néző, jv.: Karakó. Gólszerzők: Cadu (24.), illetve Lukács (20., 71.)

Vasárnap

  • Debrecen–Nyíregyháza 1-2 (1-0), Nagyerdei Stadion, 12626 néző jv.: Bognár. Gólszerzők: Szűcs (16.), illetve Edomwonyi (48.), Keita (90.)
  • MTK–ETO FC 2-7 (1-4), Hungária körút, 2000 néző, jv:Molnár. Gólszerzők: Molnár Rajmund (31.), Jurina (60.) illetve Stefulj (15.), Krpics (30), Vitális (35.), Bembuali (45+2, 69.), Huszár (78.), Piscsur (82.)
  • Paks–ZTE 20.00 (tv: M4 Sport)

 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

