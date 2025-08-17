Potyagól, bombagól: a Verebes-korszakot idézte fel a Győr

A Győr nagyjából ott folytatta, ahol csütörtökön az AIK Stockholm elleni Konferencialiga-selejtezőn abbahagyta. Bár az MTK elleni mérkőzést a fővárosban rendezték, az ETO-nak ez semmiféle nehézséget nem jelentett. Az MTK egy héttel ezelőtt ugyanitt ötöt vágott be a Diósgyőrnek, kevesen hitték azt, hogy a Győr egy félidő alatt ugyanennyit – négyet – rámol be a kék-fehéreknek. Pedig ez történt.

Az első negyedórában semmi különös nem történt, de a vendégcsapat már ekkor is nagy fölényben játszott. A 15. percben Vitális remek keresztlabdát adott Stefuljnak, aki ballal nagy gólt lőtt, ezzel szerezte meg a vezetést a Győr.

Újabb negyedóra telt el, s már 0-2 volt az állás: Krpics beadott, a labdára senki sem mozdult, majd a Szépe felett elszálló gömb mindenkit meglepve az MTK kapujában kötött ki. Jó nagy potya volt, az biztos. Az MTK egy perccel később szépített: szöglet után Molnár Rajmund 10 méterről lőtt gólt.

Akik azonban azt hitték, hogy most az MTK percei következnek, tévedtek. A 35. percben Vitális bombaszabadrúgásával már 1-3 volt az állás.

Az első félidő hosszabbításában pedig Benbuali fordulásból a jobb sarokba. 1-4, ez volt az első 45 perc utáni állás.

Borbély Balázs, a győriek edzője nyugodt lehetett, együttese nagyon jól játszott, s ez több mint biztató volt a jövő heti Rapid Wien elleni KL-rájátszás-meccs előtt. Arról nem is szólva, hogy a Győr ezt megelőzően 2024. augusztus 16-án kapott ki idegenben az NB I-ben, azóta hatszor nyert és tíz alkalommal játszott döntetlent. Ez is elképesztő sorozat volt.

A második félidő első negyedórája megint olyan volt, mint az első. A 60. percben – némileg váratlanul – Bognár gólpasszát Jurina váltotta gólra, ezzel 2-4 lett az állás.

A gól azért tett jót a meccsnek, mert az MTK lendületbe jött, egészen addig, amíg a csereként beküldött Vitályos 20 percnyi játék után két sárgával kiállíttatta magát. Emberhátrányba került az MTK, s ez meg is pecsételte a sorsukat. Ugyanis nem sokkal később Benbuali megszerezte önmaga második, csapata ötödik gólját.