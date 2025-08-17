Az ETO kupaellenfelének drámája: kihagyott 11-es, két elvett gól és Bolla Bendegúz sérülése

Az osztrák élvonalban az első két fordulóban a Rapid Wien és a Voralberg tartománybeli, mindössze 7000 fős lakosságú Altach gárdája is megnyerte az első két meccsét, és a kiscsapat védelmét az első félidőben a fővárosaik sem tudták feltörni, a szünetben 0-0 volt az állás. Peter Stöger vezetőedzőnek, aki 2021-ben a Ferencváros együttesét irányította, lehetett mondanivalója játékosainak. A Rapdid Wien egyik alapembereként a válogatott Bolla Bendegúz ezúttal is ott volt a kezdőcsapatban.



Bolla Bendegúz ezúttal is ott volt a Rapid kezdőcsapatában Forrás: X/SK Rapid

Bolla Bendegúz biztos pont a Rapid kezdőcsapatában

Csütörtökön az ETO FC az AIK Stockholm 2-0-s legyőzésével jutott tovább a Konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójából, a Rapid pedig 2-2 után 11-espárbajban gyűrte le a skót Dundee Unitedet idegenben – éppen Bolla lőtte be a mindent eldöntő 11-est –, és azon a meccsen így álltak fel az osztrákok:

A Rapid skóciai kezdőcsapata Forrás: X/SK Rapid

Vagyis a skóciai hősök közül nyolcan most is kezdtek, hárman pedig ott ültek a cserék között, senki nem kapott pihenőt. A Rapid X-oldala arról írt, hogy zsúfolásig megtelt a 28 ezer férőhelyes Allianz Stadion. Az ETO-ra is ilyen hangulat vár majd a visszavágón:

A Rapid Wien a 90. percig csak két lesgólig jutott, a videózás mindkétszer elrontotta a hazaiak örömét. A 90. percben aztán büntetőt ítéltek a javukra, de ezt a török származású, osztrák állampolgárságú Ercan Kara – aki csereként állt be – kihagyta. Avagy Dejan Sztojanovics kapus hárította a lövését. A végeredmény így 0-0 maradt, Peter Stöger most nagyon ideges lehet… Bolla Bendegúzra mindenesetre nem lehet panasza, amíg pályán volt, honfitársunk csapata és a mezőny egyik legjobbja volt, a SofaScore 7,4-es osztályzatot adott neki. Az azért aggodalomra ad okot, hogy a 63. percben azt követően cserélték le, hogy a combjához kapott.

A Rapidot az is megijesztheti, hogy az ETO 7-2-re verte az MTK-t.