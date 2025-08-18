OroszországUkrajnaTallinnVahur Karusstratégiaorosz-ukrán háborúÉsztországinvázió

Itt a NATO-tagállam új stratégiája: megelőző csapást mérnének Oroszországra

Radikális fordulatot jelent Észtország új védelmi doktrínája, amely immár nemcsak védekezésben, hanem megelőző csapásokban is gondolkodik. Tallinn nyíltan kimondja: ha a hírszerzési adatok orosz támadás előkészületeire utalnak, az észt haderő elsőként lépne akcióba, akár az orosz területen.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 7:20
Vahur Karus Fotó: JAAP ARRIENS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vahur Karus észt tábornok szerint „döntő fontosságú, hogy képesek legyünk semlegesíteni az ellenséget a saját területén”. Ennek jegyében az ország védelmi minisztériuma nyáron nyilvánosságra hozta új stratégiáját, amelynek célja a fenyegetések megelőzése, mielőtt azok elérnék Észtország földjét.

Észtország
Észtország – Vahur Karus tábornok (Fotó: JAAP ARRIENS / AFP)

A változás oka a kis balti állam stratégiai kiszolgáltatottsága. Egyes hadgyakorlatok szerint egy orosz invázió 48 órán belül elfoglalhatná az országot, ezért Tallinn már nem támaszkodhat pusztán a NATO-erősítések megérkezésére. A korábbi védekező doktrína helyett most a megelőzésre helyezik a hangsúlyt.

Finnország és Svédország NATO-csatlakozása javította a régió helyzetét, ám Ukrajna példája az észtek számára világosan megmutatta, milyen súlyos következményekkel jár, ha az agressziót nem sikerül feltartóztatni. Az észt társadalomban mélyen él az 1940-es szovjet megszállás emléke is, ami fokozza az elszántságot a függetlenség védelmére.

Tallinn az elmúlt hónapokban jelentősen növelte védelmi kiadásait: a parlament négy évre szóló, 2,8 milliárd eurós kiegészítő költségvetést szavazott meg, amely 2029-ig a katonai kiadásokat a GDP 5,4 százalékára emeli.

 A forrásokat modern fegyverrendszerekre, légvédelemre, kommunikációs rendszerekre és – különösen – hosszú hatótávolságú csapásmérő képességek fejlesztésére fordítják.

Az új doktrína üzenete egyértelmű: Oroszország többé nem készülhet zavartalanul invázióra. A megelőző csapások lehetősége olyan elrettentő erőt jelent, amely Tallinn reményei szerint elriasztja Moszkvát egy újabb háborútól.

Borítókép: Vahur Karus (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekvilágjáték

A humanoid gép és a gépies ember szép új világa

Faggyas Sándor avatarja

Az „okos” gépek életünk mind több területén válnak uralkodóvá, s végül fölöslegessé tehetik az emberi spontaneitást, kreativitást, gondolkodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.