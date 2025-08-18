Itt a NATO-tagállam új stratégiája: megelőző csapást mérnének Oroszországra

Vahur Karus észt tábornok szerint „döntő fontosságú, hogy képesek legyünk semlegesíteni az ellenséget a saját területén”. Ennek jegyében az ország védelmi minisztériuma nyáron nyilvánosságra hozta új stratégiáját, amelynek célja a fenyegetések megelőzése, mielőtt azok elérnék Észtország földjét.

Észtország – Vahur Karus tábornok (Fotó: JAAP ARRIENS / AFP)

A változás oka a kis balti állam stratégiai kiszolgáltatottsága. Egyes hadgyakorlatok szerint egy orosz invázió 48 órán belül elfoglalhatná az országot, ezért Tallinn már nem támaszkodhat pusztán a NATO-erősítések megérkezésére. A korábbi védekező doktrína helyett most a megelőzésre helyezik a hangsúlyt.

Finnország és Svédország NATO-csatlakozása javította a régió helyzetét, ám Ukrajna példája az észtek számára világosan megmutatta, milyen súlyos következményekkel jár, ha az agressziót nem sikerül feltartóztatni. Az észt társadalomban mélyen él az 1940-es szovjet megszállás emléke is, ami fokozza az elszántságot a függetlenség védelmére.

Tallinn az elmúlt hónapokban jelentősen növelte védelmi kiadásait: a parlament négy évre szóló, 2,8 milliárd eurós kiegészítő költségvetést szavazott meg, amely 2029-ig a katonai kiadásokat a GDP 5,4 százalékára emeli.

A forrásokat modern fegyverrendszerekre, légvédelemre, kommunikációs rendszerekre és – különösen – hosszú hatótávolságú csapásmérő képességek fejlesztésére fordítják.

Az új doktrína üzenete egyértelmű: Oroszország többé nem készülhet zavartalanul invázióra. A megelőző csapások lehetősége olyan elrettentő erőt jelent, amely Tallinn reményei szerint elriasztja Moszkvát egy újabb háborútól.

Agora vai!

Estónia construirá nova base militar na fronteira com a Rússia na cidade de Narva, onde cerca de 250 novos soldados serão mobilizados, anunciou o Chefe do Estado-Maior das Forças Estonias, Major General Vahur Karus.

Será que os russos ficarão com medo agora ou depois? pic.twitter.com/K78hD14eXX — João Cláudio Platenik Pitillo (@JoaoPitillo) April 24, 2025

Borítókép: Vahur Karus (Fotó: AFP)