Még egy pofon a Ferencvárosnak: szektorbezárással büntette az UEFA

Olyan gyorsan az UEFA malmai sem őrölnek, hogy a Ferencváros keddi, Qarabag elleni találkozóján (1-3) találtak volna valami kivetnivalót, és ezt szankcionálta volna az Európai Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága.

A grémium az augusztus 12-i, Ludogorec ellen 3-0-ra megnyert hazai Bajnokok Ligája-selejtezőn történtek miatt büntetett. A Fradi a BL-selejtező előző, 3. fordulójában találkozott a bolgár bajnokkal, amelyet 3-0-s összesítéssel ejtett ki. Az UEFA azonban a szurkolók rasszista magatartására és az átjárók elzárására hivatkozva 30 ezer eurós pénzbírsággal (közel 12 millió forint), illetve két évre felfüggesztett szektorbezárással (B2) büntette a Ferencvárost.