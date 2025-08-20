Rendkívüli

Ilyen volt a tűzijáték, Európa legnagyobb műsora + videó

Még egy pofon a Ferencvárosnak: szektorbezárással büntette az UEFA

Nem elég, hogy kedden hazai pályán 3-1-re elbukta az azeri Qarabag elleni párharc első felvonását, és így hátrányba került a Bajnokok Ligája főtáblájáért zajló párharcban, a Ferencvárosnak még egy keserű pirulát le kell nyelnie. Az UEFA fegyelmi bizottsága pénzbüntetés mellett szektorbezárással sújtotta – szerencsére két évre felfüggesztve.

2025. 08. 20. 20:52
A Fradi-tábor Fotó: Ladóczki Balázs
Olyan gyorsan az UEFA malmai sem őrölnek, hogy a Ferencváros keddi, Qarabag elleni találkozóján (1-3) találtak volna valami kivetnivalót, és ezt szankcionálta volna az Európai Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága.

A grémium az augusztus 12-i, Ludogorec ellen 3-0-ra megnyert hazai Bajnokok Ligája-selejtezőn történtek miatt büntetett. A Fradi a BL-selejtező előző, 3. fordulójában találkozott a bolgár bajnokkal, amelyet 3-0-s összesítéssel ejtett ki. Az UEFA azonban a szurkolók rasszista magatartására és az átjárók elzárására hivatkozva 30 ezer eurós pénzbírsággal (közel 12 millió forint), illetve két évre felfüggesztett szektorbezárással (B2) büntette a Ferencvárost.

 

