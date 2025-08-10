gólGirona FCYaakobishvili AntalKevin De Bruynefelkészülési mérkőzésSSC Napoli

Kevin De Bruyne magyar riválisát megelőzve vált közönségkedvenccé

Június közepén vált hivatalossá, hogy a világbajnoki bronzérmes belga válogatott labdarúgó a Manchester Citynél eltöltött tíz év után az olasz bajnok Napolihoz igazol. Kevin De Bruyne szombaton az első gólját is megszerezte a nápolyiaknál – sőt, rögtön kétszer volt eredményes.

2025. 08. 10. 11:32
Kevin De Bruyne egy félidő alatt két gólt és egy gólpasszt szerzett a Napoliban (Fotó: NurPhoto/Giuseppe Maffia)
A Serie A legutóbbi bajnoka szombaton a spanyol Girona ellen lépett pályára felkészülési mérkőzésen, az olasz Castel di Sangro városában. A Napoli kezdőcsapatában ott volt Kevin De Bruyne is, aki korábban az Arezzo, a Catanzaro és a Brest elleni tesztmeccseken is lehetőséget kapott Antonio Conte vezetőedzőtől. A 34 éves belga középpályás azokon a találkozókon nem villant még meg, a Girona ellen azonban igen: Giovanni Di Lorenzónak az 5. percben gólpasszt adott, majd De Bruyne a 16. és a 23. percben is betalált. A Manchester Citytől érkezett játékos az első gólját úgy szerezte, hogy a középen kapott labdánál a félidőben lecserélt Yaakobishvili Antalt előzte meg, mielőtt a kapuba lőtt.

Kevin De Bruyne (középen) volt a Napoli legjobbja a Girona ellen
Kevin De Bruyne (középen) volt a Napoli legjobbja a Girona ellen (Fotó: NurPhoto/Giuseppe Maffia)

Noha a folytatásban a Girona Christian Stuani duplájával még a szünet előtt egyenlített, ez sem ronthatta el a nápolyi szurkolók kedvét, akik körében De Bruyne rögtön közönségkedvenc lett a remek teljesítményével a helyszíni reakciók és az interneten megjelent hozzászólások alapján. A második félidőben nem mellesleg nem született újabb gól, így az olaszok 3-2-re győztek.

Kevin De Bruyne a közösségi oldalán üzent első Napoli-góljai után

– Még több játékperc van a lábaimban. Örülök, hogy megszereztem az első gólomat a klub színeiben – írta a 76. percben lecserélt belga futballista.

A Napoli vasárnap az olasz Sorrentóval csap össze, majd augusztus 14-én, csütörtökön a görög Olimpiakosszal játssza utolsó felkészülési mérkőzését, kilenc nappal később pedig a Sassuolo vendégeként kezdi meg az olasz bajnokságot.

A 111-szeres belga válogatott De Bruyne – akinek a szerződése 2027 nyaráig szól a Napolinál – a Manchester Cityvel tíz év alatt 19 trófeát szerzett, kétszer a Premier League legjobbjává választották. Összesen 422 alkalommal lépett pályára az angol együttesben, ezeken 108-szor volt eredményes és 177 gólpasszt adott.

 

