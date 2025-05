Bajnokcsapatba készül a Manchester City legendája, Kevin De Bruyne

Az elmúlt évtized egyik legjobb támadó középpályása Kevin De Bruyne áprilisban jelentette be, hogy távozik a Manchester Citytől. A hír sokakat meglepett, de még nagyobb izgalmat kelt a kérdés: hova igazol a belga zseni? Az MLS-klubok már sorban állnak érte, de a The Athletic szerint most úgy tűnik, az olasz bajnok Napoli lehet a következő állomás.

Kevin De Bruyne világklasszis passzokat osztogatott a Manchester Cityben, nyártól a Napoliban tehet hasonlókat (Fotó: BELGA MAG/Bruno Fahy)

Kevin De Bruyne a Napoli játékosa lehet

– Már látjuk a célegyenest – fogalmazott a nápolyiak sportigazgatója, Giovanni Manna. Bár a klub elnöke, Aurelio De Laurentiis szerint még nincs aláírva a szerződés, elismerte, hogy előremutató tárgyalásokat folytattak De Bruyne-vel és családjával.

A játékos és felesége állítólag már ingatlant is nézett Nápolyban, sőt, a család is lelkesen támogatja a költözést.

A nápolyi klub a hétvégén ünnepelte meg a 2024/2025-ös bajnoki címét, és a vezetőség nem titkolja, hogy több kreativitást szeretnének a középpályára. A januárban PSG-be távozó Kvarachelia pótlása is azt mutatja, hogy a Napoli világklasszist akar a támadójáték levezénylésére.

De Bruyne 422 mérkőzéssel, 108 góllal és 177 gólpasszal hagyja maga mögött a Cityt, ahol már szobrot is akarnak állítani neki az Etihadnál. Az érdeklődők sora hosszú – az Inter Miami, a New York, a D.C. United és a Chicago Fire is bejelentkezett –, de Nápoly a jelek szerint nem csupán egy lehetőség a sok közül.

A kérdés már csak az, hogy a belga játékmester a tengerentúl csábítását választja-e, vagy egy újabb fejezetet ír a Serie A-ban – ahol Diego Maradona szelleme még mindig él, és ahol új hősöket keresnek és találnak, gondoljunk csak az olasz bajnokság legjobbjának megválasztott Scott McTomaney-re. Ha De Bruyne valóban a Napoli mezét ölti magára, az nemcsak a klub, de az egész olasz bajnokság számára történelmi fordulat lehet.