Így akar győzelmet Zelenszkij szerint Putyin

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin valójában semmilyen valódi kompromisszumra nem hajlandó, és olyan irreális követelésekkel áll elő, amelyek csak a háború elhúzódását szolgálják.

2025. 08. 21. 14:29
Volodimir Zelenszkij Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
Volodimir Zelenszkij újságíróknak nyilatkozva kijelentette: ha a háború lezárásához szükség van orosz–ukrán vezetői találkozóra, akkor Kijev kész bármilyen formátumban asztalhoz ülni, akár Donald Trump amerikai elnök részvételével is. „Mi megtettük a lépést előre. Most nekik kellene bizonyítani, hogy valóban be akarják fejezni a háborút” – fogalmazott.

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij
(Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

Zelenszkij szerint amennyiben Moszkva továbbra is elutasítja a közvetlen tárgyalásokat, akkor az Egyesült Államoknak és más partnereknek további szankciókat és vámintézkedéseket kell bevezetniük, mert ezek már bizonyítottan működnek.

Az ukrán elnök úgy látja: Putyin irreális feltételeket támaszt, amelyekkel lehetetlen komolyan számolni. „Putyin levegőt akar eladni nekünk, miszerint nem fog támadni, ha cserébe átadjuk neki azt, amit ma ellenőrzünk. Szerintem ez csak egy trükk, és ő maga is tudja, hogy így nem lesz megegyezés. Talán éppen erre játszik, mert valójában nem akarja lezárni a háborút” – mondta.

Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajnának vannak eszközei Moszkva nyomás alá helyezésére. Bár a fronthelyzet súlyos, az orosz erőfölény egyértelmű, az ukrán elnök szerint a Kreml gazdasági nehézségei egyre nagyobbak. 

Oroszország gazdasága recseg-ropog. Bár próbálják növelni a hadiipari termelést, nem képesek hosszú távon fenntartani a jelenlegi szintet

 – tette hozzá. Az ukrán vezető úgy véli: Moszkva valójában csak belpolitikai „győzelmet” akar felmutatni. 

Kitaláltak maguknak egy diadalt – a mi kivonulásunkat a Donbaszból. Úgy gondolom, ezt akarják eladni saját állampolgáraiknak győzelemként

 – fogalmazott Zelenszkij.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

