A Fradi-szurkolók korábbi kedvence tehetetlen volt, Messiék csalással jutottak tovább

Teljes amerikai sikert hozott a mexikói csapatokkal szemben a Ligák Kupája negyeddöntője, mind a négy párharcból az MLS-csapat jutott tovább. Igaz, egyik sem volt egyértelmű, az Orlando City és a Seattle Sounders is csak tizenegyespárbajban lépett tovább, míg az Inter Miami két büntető segítségével nyert az ex-Fradi-játékos Fernando Gorriaránt is soraiban tudó Tigres ellen. Lionel Messi csak a lelátóról figyelhette a meccset, Luis Suárez váltotta gólra a vitát generáló tizenegyeseket, de még azoknál is döbbenetesebb volt, amit Javier Mascherano, Messiék vezetőedzője művelt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 11:01
Lionel Messi sérülése miatt a lelátóról figyelte az Inter Miami és a Tigres meccsét, ahogy egy idő után az Inter edzője, Javier Mascherano is Fotó: AFP/Chandan Khanna
Azt előre tudhatta Javier Mascherano, hogy Lionel Messi csak a lelátón izgulhat majd az Inter Miami és a mexikói Tigres Ligák Kupája-negyeddöntőjén, arra viszont nem számíthatott az argentin szakember, hogy ő maga is oda kényszerül. Mascherano az első félidő végén kapott piros lapot, amiért szóvá tette, hogy szerinte túl sokat hosszabbított a játékrész végén a játékvezető. A bíróra egyébként nem panaszkodhat az Inter Miami, amely Luis Suárez két büntetőgóljának köszönhetően jutott tovább az egyébként jobban játszó Tigres ellen. Utóbbi színeiben végigjátszotta a meccset az FTC korábbi légiósa, az uruguayi Fernando Gorriarán is.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - AUGUST 20: Rodrigo De Paul #7 of Inter Miami CF and Fernando Gorriaran #8 of Tigres UANL battle for the ball during the Leagues Cup Quarter-final between Inter Miami CF and Tigres UANL at Chase Stadium on August 20, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fernando Gorriarán, a Fradi korábbi játékosa a Tigres színeiben küzd Rodrigo de Paul, az Inter Miami futballistája ellen, Lionel Messi csapata szerencsésen jutott tovább (Fotó: Getty Images via AFP/Rich Storry)

Messi izgulhatott a lelátón, a Tigres a mérkőzés nagy részében veszélyesebben játszott, s a hosszabbításban majdnem újra kiegyenlített, Iván Lópet fejese mindkét kapufát eltalálta, de teljes terjedelmével nem haladt át a labda a gólvonalon.

Miért kapott büntetőket az Inter Miami?

Guido Pizarro, a Tigres vezetőedzője a meccs után kesergett, hogy hiába játszott jobban a csapata, két szigorú büntető miatt kikapott.

Mindkét büntetőt az örök vitát szolgáltató kezezés miatt kapta az Inter Miami, a második esetben a VAR közbelépése is kellett.

Luis Suárez nem izgatta magát, hogy vajon jogosak voltak-e a tizenegyesek, mindkettőt gólra váltotta, így nyert 2-1-re az Inter Miami.

Messi örülhetett, de mit csinált Mascherano?

A büntetők maximum a vitatható kategóriába esnek, mégsem túlzás, hogy csalást kiáltottak az Inter Miami meccse után. 

Messi a lelátón boldog lehetett, s Mascherano is, ugyanakkor neki kínos kérdésre kellett felelnie. A piros lap után a szabályok szerint semmilyen módon nem kommunikálhatott volna a csapata kispadján ülőkkel, ezt mégis igen nyíltan megtette.

– Ezekben a helyzetekben mindig próbálom a lehető legtöbbet segíteni a csapatnak. Nem hagyhattam, hogy magukra maradjanak – idézi az Origo Mascherano nem túl meggyőző magyarázatát.

A Ligák Kupája elődöntőjében az Inter Miami ellenfele az Orlando City lesz, a másik ágon a Seattle Sounders és a Los Angeles Galaxy csap össze, azaz a negyeddöntők után az MLS-csapatok házi versenyévé vált az amerikai–mexikói sorozat.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

