A Fradi korábbi botrányhőse sokkolta Messit, aki elképesztően vágott vissza

Lionel Messi a sérülése után felépült, és a Los Angeles Galaxy ellen visszatért a pályára az Inter Miami mezében. A nyolcszoros aranylabdás nem akármilyen teljesítményt nyújtott: a második félidőre csereként lépett pályára, majd fantasztikus gólja és gólpassza kellett csapata 3-1-es győzelméhez. Pedig a Fradi korábbi botrányhőse, Joseph Paintsil igyekezett elrontani Messi visszatérését.

Lionel Messi tarthatatlan volt (Fotó: Getty Images North America/Megan Briggs)

Szünetben még 1-0-ra vezetett az Inter Miami, aztán beállt Messi, Paintsil pedig nem sokkal később, az 59. percben kiegyenlített. A Fradi korábbi játékosa egyéni szólóból sokkolta Messiéket, a bal szélről betörve kis túlzással a kapuba gyalogolt a labdával.

Mi történt Paintsil és a Fradi között? Kis emlékeztető. Paintsil a 2017–18-as idény őszén a Ferencváros húzóembere, aztán botrányos módon igazolt a belga Genkhez, ahonnan tavaly került a Los Angeles Galaxyhoz. Paintsil 2017-ben góllal mutatkozott be az NB I-ben, sőt első öt meccsén négy találatot szerzett. Aztán télen váratlan fordulatot vett Paintsil és a Ferencváros ígéretes kapcsolata. A játékos a karácsonyi szünet után nem jelent meg időben a zöld-fehéreknél, arra hivatkozva, hogy maláriás lett. A háttérben azonban már ekkor is a Genk érdeklődése állt, amely a Fradit megkerülve tárgyalt vele.

Lionel Messi varázslattal válaszolt

Paintsil gólja felpaprikázta Messit, aki ezután megmutatta zsenialitását. A 83. percben két csel után 18 méterről a jobb alsó sarokba bombázott, gyönyörű gól volt.

EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS 🐐😮‍💨 pic.twitter.com/4LR4I0m1DZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2025

Majd a 88. percben Messi újabb varázslata következett: sarokkal hozta helyzetbe Luis Suárezt, és az uruguayi beállította a 3-1-es végeredményt.

GOL U RU GUA YO 🩷🖤🇺🇾 @LuisSuarez9 pic.twitter.com/hf85dKU6R0 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2025

Messi lett a meccs embere, és ebben az idényben ő az első, aki harminc gólban vállalt szerepet: 19-et szerzett és 11 gólpasszt osztott ki.

Gazdag Dániel gólját elvette a VAR

Két magyar érdekeltségű csapat is pályára lépett az MLS-ben. A Columbus Crew-ban a magyar válogatott Gazdag Dániel végig a pályán volt, és a Toronto elleni idegenbeli a meccs hőse lehetett volna, ha 1-1-es állásnál nem veszi el a gólját les miatt a VAR.

Sallói Dániel csapata, a Sporting Kansas City 3-1-re kikapott Orlandóban. A magyar szélső csereként lépett pályára az 58. percben.

