Volt Fradi-bűnbaknak hálálkodhat Marco Reus, aki végre-valahára bajnok lett

A Los Angeles Galaxy tíz év után lett újra bajnok az Egyesült Államokban, legutóbb 2014-ben ért fel a csúcsra, amikor még Robbie Keane és Landon Donovan alkotta a támadósorát. Jelenleg a német Marco Reus a csapat legnagyobb sztárja, aki a nyáron hagyta el élete klubját, a Dortmundot, hogy karrierje során először külföldön futballozzon. Reus sokak szerint a világ egyik legpechesebb futballistája, főleg azért, mert élete formájában sérülés miatt lemaradt a német válogatott 2014-es világbajnoki címéről, de ezen kívül is bőven akadtak peches pillanatai, például 2023-ban az utolsó fordulóban győztes helyzetből bukta el a Bundesliga-aranyat a Dortmunddal.

Marco Reus a New York elleni döntőben (Fotó: Getty Images/AFP)

A 35 éves Reus soha nem volt bajnok, kétszer volt vesztes csapat tagja a Bajnokok Ligája döntőjében is (2013 és 2024), a legnagyobb sikere a Német Kupa-győzelem volt. Most viszont Amerikában megszerezte pályafutása első bajnoki címét, noha a New York elleni döntőben csak csereként lépett pályára a 75. percben.

Addigra már rég kialakult a végeredmény, az LA Galaxy félidőben 2-1-re vezetett, és nem is változott már az eredmény. Reus a rájátszással együtt 11 meccsen lépett pályára az első amerikai félszezonjában, egy gól és három gólpassz fűződött a nevéhez. A német Bild szerint a családjával, felesége és két gyermeke társaságában (a kisebbik idén januárban született) ünnepelte első bajnoki címét a pályán.

A Fradi bűnbakja is kellett Marco Reus sikeréhez

Az LA Galaxy egyik szezonbeli húzóembere Joseph Paintsil volt, akinek a neve a Fradi szurkolói előtt is jól ismert. A ghánai válogatott támadó 34 meccsen 14 góllal járult hozzá a csapat bajnoki címéhez, a New York elleni döntőben is betalált, a 8. percben ő szerezte meg a vezetést Reus csapatának. Íme a gól:

Paintsil korábban 27 meccsen tíz gólt szerzett a Fradi színeiben, hamar megszerette őt a közönség, aztán a távozása körülményeivel mindent lerombolt. Hiába volt a 2017–18-as idény őszén a Ferencváros húzóembere, botrányos módon igazolt a belga Genkhez, ahonnan idén februárban állt tovább a Galaxyhoz.

Paintsil 2017-ben góllal mutatkozott be az NB I-ben a Vasas ellen, sőt első öt meccsén négy találatot szerzett. Aztán télen váratlan fordulatot vett Paintsil és a Ferencváros ígéretes kapcsolata. A játékos a karácsonyi szünet után nem jelent meg időben a zöld-fehéreknél, arra hivatkozva, hogy maláriás lett.

A háttérben azonban már ekkor is a Genk érdeklődése állt, amely a Fradit megkerülve tárgyalt a játékossal. A kialakult nyilatkozatháború vége az lett, hogy Paintsil az idény végén, 2018 nyarán távozott.

MLS, döntő:

Los Angeles Galaxy–New York Red Bulls 2-1 (Paintsil 9., Joveljic 13., ill. Nealis 28.)