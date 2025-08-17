AIKGöteborgCsongvai Áron

„A csapat legnagyobb terhe" – ennél rosszabb hete nem is lehetne a magyar légiósnak az AIK-nál

Csongvai Áront, a svéd AIK Stockholm magyar válogatott labdarúgóját a Göteborg elleni bajnoki mérkőzésen kiállították a hajrában vasárnap. Csongvainak borzasztó hete van, csütörtökön a Győr ellen a csapata az ő öngóljával esett ki a Konferencialigában, most pedig jött a piros lap.

2025. 08. 17.
Csongvai Áron (jobbra) a győri öngólja után piros lapot kapott a bajnokságban
Nem éppen a legsikeresebb hetét tudja maga mögött az AIK Stockholm magyar légiósa, Csongvai Áron. Csütörtökön a svéd csapat a Győr ellen 2-0-ra kikapott az ETO Parkban a Konferencialiga-selejtezőn, ráadásul a mindent eldöntő gólt Csongvai fejelte a saját kapujába, ezzel a magyar gárda jutott tovább 3-2-es összesítéssel.

Csongvai Áronnal a kezdőben a svéd AIK a bajnokságban is kikapott a Kl-kiesés után
Csongvai Áronnal a kezdőben a svéd AIK a bajnokságban is kikapott a Kl-kiesés után  Fotó: X

Borzasztó hete volt Csongvainak az AIK-ban

A svéd bajnokság 20. fordulójában az AIK a Göteborg otthonába látogatott vasárnap délután. A vendégek részéről Csongvai már a hatodik percben sárga lapot kapott – ennek még később lesz jelentősége –, majd a hazaiak a norvég Tobias Heintz duplájával 2-0-ra vezettek az 55. percben. Noha a fővárosiak szinte egyből szépítettek, de az egyenlítés nem jött össze, a Göteborg 2-1-re nyert.

Ráadásul a hosszabbításban Csongvai megkapta a második sárga lapját és idő előtt mehetett zuhanyozni. A lentebbi összefoglalón jól látszik, hogy a kétszeres magyar válogatott középpályás a labdával az ellenfelet meglökte, ezért kapott sárgát a hajrában. Ezután dulakodás alakult ki a pályán.

A közösségi médiában egyből elővették a 24 éves magyar játékost, aki 2025 februárjában igazol az AIK-hoz a Fehérvártól. Csongvai rögtön alapember lett a csapatban, Marco Rossi júniusban a válogatottba is behívta – ekkor beszélgettünk is a középpályással –, majd stílusosan a svédek ellen be is mutatkozott. Ugyanakkor a csütörtöki öngól és most a piros lap nehéz helyzetbe hozta őt. 

Csongvai a csapat legnagyobb terhe! Ali a padon ül, és valószínűleg ugyanannyira értetlenül áll a helyzet előtt, mint mi, szurkolók!

– írta az egyik kommentelő, utalva arra, hogy a 23 éves Abdihakim Ali középpályás a Győr ellen csak csere volt, most pedig végig a padot koptatta. Csongvai eltiltása alatt minden bizonnyal a 23 éves labdarúgó lehetőséget fog kapni Mikkjal Thomassentől.

Az AIK idényben negyedszer is kikapott idegenben, így 20 forduló után csak az ötödik, az első Mjallby már több mint tíz ponttal van Csongvai csapata előtt.

