Svédországban annyira berobbant a magyar játékos, hogy Marco Rossi egyből felfigyelt rá

Februárban jött a hír, hogy a Fehérvár csapatkapitánya, Csongvai Áron külföldön próbálja ki magát. A 24 éves játékos több helyről is ajánlatot kapott – kérdésünkre az Egyesült Államokat nevezte meg –, de a svéd AIK megkeresése vitte a prímet. S három hónap távlatából egyértelműen kijelenthető: jobb döntést nem is hozhatott volna. A válogatott behívó pedig tökéletes visszaigazolás volt neki.

Csongvai Áron februárban igazolt külföldre (Fotó: Bildbyrån/Emma Wallskog)

Csongvai Áron magát is meglepte

Csongvai idáig mindössze egy bajnokin nem kezdett – azon is eltiltás miatt –, a másik tizenegyen rendre az elejétől a pályán volt, és mindössze egyszer cserélték le. Az AIK a bajnokságban második, noha még messze az idény vége, de minden játékos előtt a bajnoki cím lebeg, a stockholmi együttes legutóbb 2018-ban nyerte meg.

A játékos a megkeresésünkre elmondta, tökéletesen beilleszkedett a csapatba, a lakását is otthonossá tette, mindezek pedig megalapozták a jó teljesítményt. Csongvai hozzátette, a gyors és problémamentes beilleszkedéshez a személyisége és karaktere is kellett. Nem fogta fel nyomásnak, hogy korábban Újpesten és Fehérváron is csapatkapitány volt, sőt a klubban elvárásnak is megfogalmazták vele szembe, hogy a pályán kívül is segítse csapatát.

Adja magát a kérdés: mi a legnagyobb különbség a skandináv ország ligája és az NB I között?

– Az intenzitás, azaz a játék gyorsasága labdával és – főleg – labda nélkül, ez tőlünk, játékosoktól is gyorsabb döntéseket követel meg. De a futómennyiség és annak a minősége is szemmel látható eltérés. Noha ez egy alap dolognak tűnik, de szerintem éppen emiatt vannak magasabb szinten a bajnokságok, mint hazánkban.

Csongvai Áron két évet töltött a Fehérvárnál (Fotó: MTI/Tóth Zsombor)

A profi mentalitásáról sokat elmond, hogy már az érkezése előtt készült a svéd focira, de ezt a fajta berobbanást ő sem remélte magától.

Fejben készültem rá, hogy már az első naptól kezdve fel kell vennem az itteni ritmust. Tudtam, hogy nem lesz egyszerű és meg kell küzdenem a helyemért a csapatban. Úgy gondolom, hogy egész hamar és egész jól sikerült ezt megvalósítanom. Továbbra is nagyon sokat kell fejlődnöm, de úgy érzem, hogy már most ennyi idő alatt annyit fejlődtem, amennyit még én sem vártam saját magamtól.

A 24 éves játékos elmondta, az elmúlt években többször érezte már azt Magyarországon, hogy a szintlépéshez országot kell váltania, de ezzel nem akarja megbántani az NB I-es focistákat.

– Egyértelműen azt éreztem, hogy a további fejlődésemhez külföldre kell igazolnom. Nekem ez a váltás nagyon fontos volt, már gyerekként is arról álmodoztam, hogy egyszer külföldön fogok focizni. Félreértés ne essék, nem azt mondom, hogy „úristen, már nagyon kilógok a bajnokságból, ezért váltanom kell”. Szimplán úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy igazán ki tudjak mozdulni a komfortzónámból, magasabb szinten focizzak, ahhoz külföldre kellett jönnöm.

Csongvai Áron bemutatkozása ennél jobb aligha lehetett volna légiósként (Fotó: Bildbyrån/Emma Wallskog)

„Csak mosolygok, hogy milyen jó dolgom van”

Az Újpest és a Fehérvár korábbi játékosa a februári transzfere után napokkal már a Svéd Kupában volt érdekelt – egyből kezdőben –, majd a tavaszi-őszi lebonyolítás miatt kezdődött is a bajnokság. Csongvait nem zavarja, hogy a lábában már most egy teljes szezon van, s további fél lesz a hosszabb pihenő előtt, ezért a klubnál külön odafigyelnek rá. De vajon a meccsek monoton egymásutánja mellett mennyi ideje van feldolgoznia a történteket?

– Néha hirtelen beugrik, hogy így mi is történik velem mostanság. Főleg a légióslét elején, de most, a válogatott behívó után újra néha otthon csak mosolygok, hogy milyen jó dolgom van. A kemény edzések és a folyamatos terhelés mellett mindig pozitív vagyok, és egy élménynek fogom fel az egészet. Az nagyon fontos persze, hogy minden meccsen játszom, és tényleg nagyon érzem a bizalmat, nagyon számítanak rám itt kint, ami nekem nagyon fontos.

Csongvai Áron és a pontrúgások összeforrtak Svédországban (Forrás: Facebook/AIK)

2022 után újra a válogatottban

A magyar játékos ezeken a meccseken, az ő szavaival élve „szürke eminenciásként” játszik, a góllövés nem az ő feladata. De egyszer már így is a kapuba talált, nem is akárhogyan… A 24 éves játékos a Norrköpping elleni 4-3-as őrület során szabadrúgásból nagyon pimasz gólt szerzett. Csongvai elmondta, már az első edzések után mondták neki, a szabadrúgásoknál és a szögleteknél a labda mögött a helye. Szerinte ez is egy olyan jel volt, ami megmutatta, fontos szerepet szánnak neki a csapatnál.

Az említett mérkőzés összefoglalója:

Abban ő is egyetértett, hogy Szoboszlai Dominik mellett a pontrúgások nem az ő feladatai lesznek a magyar labdarúgó-válogatottban. Csongvai a nemzeti csapatban még nem lépett pályára, 2022 őszén Vécsei Bálint sérülése után került be a keretbe, de sem Görögország, sem Luxembourg ellen nem kapott lehetőséget. Most viszont „külső segítség” nélkül érdemelte ki Marco Rossi behívóját.

– Ennél jobb visszaigazolást nem lehet kapni, mint ez a válogatott behívó. Az öltözőben egyből elkezdődött utána a viccelődés, hogy egy-két csapattársam ellen akár pályára is léphetek a magyar–svéden.

Csongvai mellett Szalai Gábor, Tóth Balázs és Vitális Milán is először léphet pályára a nemzeti csapatban. Magyarország két felkészülési meccset játszik júniusban, előbb 6-án, pénteken Svédországot fogadja, majd három nappal később Azerbajdzsán otthonában lép pályára.