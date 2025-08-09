Nézze meg videón, hogy tértek vissza az űrhajósok a Földre

Öt hónapos küldetés után pénteken indult vissza a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) az amerikai Anne McClain és Nichole Ayers, a japán Onisi Takuja és az orosz Kirill Peszkov.

A NASA élő közvetítésén látható volt, amint az űrkapszula – a csaknem 18 órás utazás végén – visszatér a Földre, és a Csendes-óceánban landolt Kalifornia partjainál.

Dragon’s four main parachutes have deployed pic.twitter.com/RTeFKoAWAJ — SpaceX (@SpaceX) August 9, 2025

Augusztus 2-án már sikeresen megérkezett az ISS-re a most hazatért négy asztronauta helyére álló újabb csapat: Zena Cardman és Mike Fincke amerikai, valamint Jui Kimija japán és Oleg Platonov orosz űrhajós a tervek szerint hat hónapot tölt majd az állomáson.

Borítókép: Hazatértek az űrhajósok (Fotó: AFP)