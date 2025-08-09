SpaceXűrhajósNemzetközi Űrállomás

Nézze meg videón, hogy tértek vissza az űrhajósok a Földre

Földet ért a SpaceX űripari cég Crew Dragon típusú űrkapszulája szombaton négy űrhajóssal a fedélzetén. A SpaceX élőben közvetítette a földetérést.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 09. 20:22
Az űrhajósok visszatértek a Földre Fotó: NASA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Öt hónapos küldetés után pénteken indult vissza a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) az amerikai Anne McClain és Nichole Ayers, a japán Onisi Takuja és az orosz Kirill Peszkov.

A NASA élő közvetítésén látható volt, amint az űrkapszula – a csaknem 18 órás utazás végén – visszatér a Földre, és a Csendes-óceánban landolt Kalifornia partjainál.

Augusztus 2-án már sikeresen megérkezett az ISS-re a most hazatért négy asztronauta helyére álló újabb csapat: Zena Cardman és Mike Fincke amerikai, valamint Jui Kimija japán és Oleg Platonov orosz űrhajós a tervek szerint hat hónapot tölt majd az állomáson.

Borítókép: Hazatértek az űrhajósok (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

