Újabb pénzlehúzó akciót indított a híveinek Magyar Péter

Újra a saját híveitől kéreget a Tisza Párt, amihez ezúttal a Rendszerváltás újságja elnevezésű kiadványuk adta az apropót. A szimpatizánsoknak kiküldött e-mailek tanúsága szerint azért kérik az újabb adakozást, hogy az online térben is több embert érhessenek el hirdetéseikkel, videókkal, valamint posztokkal. Magyar Péter pártja azt írta a híveknek, hogy 4000 forintból 800 embert, 7500 forintból 1500 embert, 15000 forintból pedig 3000 embert érnek el.

Magyar Péter alaposan megszedi magát a híveiből (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Azonban számtalan más módja is van annak, ahogy a Tisza Párt lehúzza a saját híveit. Lapunk már többször foglalkozott a Tisza Párt rendszerváltó tagságával, amit tavaly nyáron Magyar Péter forradalmi ötletként harangozott be. A program segítségével az előfizetők számlájáról Magyarék minden hónapban leemelték a tagságért fizetendő összeget, amiért cserébe egy digitális kártyát és különböző újdonságokat, valamint jogosultságokat adnak. A párt oldalán megtalálható űrlap szerint különböző összegekkel lehet támogatni Magyar Péter alakulatát.

A legolcsóbb támogatási forma háromezer, de van ötezer, tízezer, valamint 41 665 forintos, úgynevezett VIP-tagság is. De a Tisza Párt az egyéni összegű felajánlásoktól sem vonakodik.

Kéregetés lépésről lépésre

Magyar Péter már korábban is azzal motiválta a Tisza-szigetek tagjait, hogy párttagok lehetnek. Feltételként szabta meg a legalább három hónapos Tisza-sziget-tagságot és a legalább háromhavi befizetett rendszerváltókártya-tagságot. Azonban Magyar Péter szavainak ellentmond, hogy korábban lapunk birtokába került a Tisza Párt alapszabálya, amely szerint az lehet tag, akinek a jelentkezését az elnökség elfogadta, és akit két meglévő párttag ajánlott.

Megjegyzendő, hogy tavaly Magyar Péter ötvenezres számot tűzött ki célul, hogy ennyi tagja legyen a rendszerváltó tagságnak, azonban alig több mint harmincezer tagot sikerült eddig összeszedni.

Magyar Péter májusban tartotta a kudarcba fulladt gyalogtúráját, amelynek során az embereivel Budapestről elsétált Nagyváradra. Ezt az akciót is koldulásra használta fel a Tisza Párt, ugyanis a Magyar Péter hírlevelére feliratkozók egy e-mailt kaptak arról, hogy megvásárolhatják a túra egy-egy szakaszát.

A levél szerint ötszáz lépést ötezer forintért, 850 lépést 8500 forintért, míg 1500 lépést 15 ezer forintért fogadhattak örökbe.

Tiszás sodrófa és nyakörv a webshopban

A Tisza Párt webshopja is lehetőséget ad arra Magyar Péternek, hogy a politikai feltűnését pénzre váltsa és kéregessen híveitől. A webshopban számos, a Tisza Párt logójával ellátott tárgyat, ruhákat, táskákat, bögréket és különböző kiegészítőket is lehet vásárolni, méghozzá rendkívül drágán. Lehet venni inget 14 ezer forintért, de vannak pulóverek is 14 és 17 ezer forint között, slimfit pólók kilencezer forintért, valamint dzsekik 15 és 19 ezerért. De vannak csomagajánlatok is, például a Tisza prémium tüntetős szett közel 60 ezer forintba kerül.

Azonban a Tisza Párt logójával ellátott kötényt, sodrófát és vágódeszkát is árulnak, amihez csomagban 20 ezer forintért lehet hozzájutni. Aki pedig tiszás pórázt és nyakörvet szeretne venni, annak 16 ezer forintot kell fizetnie.

A politizálás pénzre váltása jól jövedelmező biznisz Magyar Péternek, mivel a párt beszámolója szerint 2024-ben a webshopon keresztüli értékesítések 128 348 702 forintot hoztak a pártnak, míg a támogatásokból 818 972 927 forint bevételre tettek szert.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)