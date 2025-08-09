Otthon Start ProgramPanyi Miklóslakáshitel piac

A Tisza Párt nem akarja, hogy több tízezer fiatal albérlet helyett otthont szerezzen

Ami jó az országnak, rossz a Tiszának – hívta fel a figyelmet Panyi Miklós, az Otthon Start Programiroda vezetője.

Munkatársunktól
Forrás: Panyi Miklós hivatalos közösségi oldala2025. 08. 09. 14:09
20210225 Budapest CIB Bank Bankfiók lakáshitel hirdetés Fotó: Kallus György LUS Világgazdaság VG Fotó: Kallus György Forrás: 02
– A Tisza Párt megtámadta a fix 3 százalékos programot. A Tisza Párt nem akarja, hogy több tízezer fiatal albérlet helyett otthont szerezzen. A Tisza Párt nem akarja, hogy a fiatalok akár havi 150 ezer Ft-os támogatást kapjanak. A Tisza Párt, ahelyett, hogy támogatná a fiatalok otthonszerzését, hergel és abszurd hazugságokkal támadja a programot.

 A Tisza 20 százalékos ingatlanár-drágulással dobálózik, miközben a júliusi országos ingatlanár-drágulási mutató 0,1 százalék volt 

– hívta fel a figyelmet Panyi Miklós, az Otthon Start Programiroda vezetője hivatalos közösségi oldalán tett bejegyzésében.

– Ez volna a felelős kormányváltó erő? Ennyire számítanak a tények? – tette fel a kérdést a kormánypárti politikus. Mint írta: nem, a tények nem számítanak. Marad a hergelés, a riogatás. Kitért a Tisza Párt ajánlatára ami szerint 2-3 év múlva felépül néhány ezer bérlakás, amiben lehet albérletet fizetni.

– A kormány ajánlata ezzel szemben az, hogy bármelyik fiatal saját otthont szerezhet magának, akár már pár hónap múlva. 

Nem pár ezer fiatalnak kínálunk albérletet 2-3 év múlva. Hanem sok tízezer fiatalnak tulajdont, néhány hónapon belül. 

Kollár Kinga óta tudjuk, hogy a Tisza Párt számára az a jó, ami az országnak rossz. És mivel ez a program az országnak, a fiataloknak, az építőiparnak jó, a Tiszának rossz – ezért támadják, ezért riogatnak és rágalmaznak – hangsúlyozta Panyi Miklós. Hozzátette: Magyar Péter a saját családját is tönkretette önös hatalmi érdekei miatt. Sok tízezer fiatal otthonteremtésének ellehetetlenítése sem drága neki.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kallus György)

 

