Orbán Viktor: Új világ kopogtat

A miniszterelnök szerint Brüsszel és az európai vezetők elszalasztották az esélyt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 09. 13:36
Orbán, Viktor, Trump, putyin
Új világ kopogtat. Trump és Putyin jövő pénteken találkozik Alaszkában. Végre igazi esély a békére. Az ukrán háború mellett a világgazdaság új rendjéről is megállapodhatnak. Ez Magyarország érdeke is. Reméljük, sikerül – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban.

A miniszterelnök azt is elmondta: Brüsszel és az európai vezetők elszalasztották az esélyt, ugyanis európai–orosz csúcstalálkozó kellett volna, de nem tették. – Óriási vezetői hiba, történelmi baklövés. Európáról megint az amerikaiak és az oroszok fognak dönteni. Mi meg szurkolhatunk a váróteremből – írta.

 

Orbán Viktor: Startoljatok, fiatalok

A miniszterelnök a fix 3 százalékos otthonteremtési hitelről úgy vélekedett: igazi áttörés. – Startoljatok rá, fiatalok! – tette hozzá.

A miniszterelnök arról is szólt: visszatért a kánikula. Ennek kapcsán megjegyezte: Kéri tanár úr is hőgutát kapott.

– Pestisesekről delirál. Szép csapat, Azahriah véglényezik, Majka fejbe lő, Kéri tanár úr pestisezik. Várjuk a lehűlést. Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! – zárta gondolatait a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

 

Veér Gyula
idezojelekKapu Tibor

Majoros Péter és a Való Világ

Az elmúlt hetekben két személlyel foglalkozott a legtöbbet a média, Kapu Tiborral és Majoros Péterrel, alias Majkával.

