Magyar PéterTisza PártOtthon Start Program

Magyar Péter nevetségessé teszi magát, nem bírja elviselni, hogy a kormány intézkedésével helyzetbe kerülnek majd a fiatalok

Ismét alaptalanul riogat és támadja a kormány intézkedéseit Magyar Péter, aki ezúttal az Otthon start programot vette célba. A Tisza Párt elnöke nem aprózta el: már azt hangoztatja, hogy 40 százalékkal fogja megemelni az ingatlanárakat a kormány által adott kedvezményes hitel. Lapunk több szakértőt is megkeresett, akik egybehangzóan rámutattak: erre az esély kifejezetten csekély. Magyar Péterék támadása inkább politikai indíttatásúnak tűnik, mintsem szakmai elemzésnek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 18:07
Fotó: Markovics Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hiába hergeli végig Magyar Péter a fél országot az Otthon start program ellen, a szakértők ismét helyretették a Tisza Párt elnökének hazugságait. Mint ismert, a baloldali politikus teljes pályás letámadást indított a szeptembertől induló, fix 3 százalékos kamatozású otthonteremtési hitel ellen. Magyar Péter már ott tart, hogy a program mindjárt 40 százalékkal fogja megemelni az ingatlanárakat. Szerinte már most 20 százalékot emelkedtek az árak, majd ősszel még ugyanennyit fognak. 

Magyar Péter politikai haszonszerzés reményében az Otthon Start Programot is megtámadta (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Magyar Péter politikai haszonszerzés reményében az Otthon start programot is megtámadta (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyar Péter tehát a jól ismert balos mantrát vette elő, amely szerint ők inkább bérlakásokat építenének, mert az hatékonyabban segítené az embereket, mint az, ha saját otthonhoz juttatják őket. A választók megvezetését Panyi Miklós Miniszterelnökséget vezető államtitkár, de még Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül. Érdemes azonban azt is megnézni, mit mondanak a kérdésről a szakértők: valóban kilőné az ingatlanárakat az Otthon start program?

 

Jó hír a fiataloknak, rossz hír Magyar Péternek

Lapunknak korábban Balogh László, az Ingatlan.com vezető szakértője azt mondta: jelentős áremelkedés nem várható a kedvező kamatozású hitel miatt. – Nem tartom valószínűnek, hogy jelentősen emelkednének az árak a lakáspiacon, az igen drága lokációkban sem, hiszen a százmilliós értékhatár fölött, illetve a másfél millió forintos négyzetméterárat meghaladva már nem igényelhető a kedvező hitel. A jelentős áremelkedéssel ugyanis a lakáshitel célpontjai kiárazódnának – fejtette ki. 

Hasonlóképpen vélekedett a Talabér Krisztián is. A Nézőpont Intézet elemzője szerint a tiszások által először jósolt 15-20 százalékos áremelkedésnél is várhatóan kisebb mértékű lesz a tényleges hatás. 

Magyar Péter állításaira még csak nem is a kormánypártok politikusai, hanem gazdasági szakértők cáfoltak rá (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Budapesten például az árfelhajtó hatás valószínűleg elhanyagolható lesz, mivel a legtöbb lakás már most is meghaladja a 1,5 millió forintos négyzetméterárat, így nem esik bele a program által támogatott körbe.

A program árfelhajtó hatása tehát jellemzően a kisebb városokban és a vidéki térségekben érvényesülhet. – Fontos azt is látni, hogy a program kamattámogatása lényegében a piaci és az államilag garantált kamatláb közötti különbözetre vonatkozik, vagyis a támogatás mértéke jellemzően 3-4 százalékpont. Ez a különbség önmagában nem elegendő ahhoz, hogy érdemben, például 15-20 százalékkal felhajtsa az ingatlanárakat. 

Az ilyesfajta vélemények inkább politikai indíttatásúnak tűnnek, mintsem szakmai elemzésnek

 – zárta gondolatait Talabér Krisztián. 

Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító tulajdonosa a Hír TV-nek nyilatkozva hangsúlyozta: az Otthon start egy nagyon hasznos kezdeményezés. – Mivel leszűkítették annak lehetőségét, hogy befektetők éljenek vele, ezért bízom benne, hogy önmagában ez a hitel nagy áremelkedést nem okoz. Mivel új termékről van szó, egyelőre kivárás tapasztalható, de az várható, hogy a szeptemberi indulást követően fel fogja lendíteni az ingatlanpiacot  – tette hozzá. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Markovics Gábor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Költözzünk albérletbe! – üzeni Magyar Péter a zugligeti luxusvillájából

A bécsiek többsége bérlakásban él, tehát a magyaroknak is jó lesz úgy…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu