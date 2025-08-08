Magyar Péter nevetségessé teszi magát, nem bírja elviselni, hogy a kormány intézkedésével helyzetbe kerülnek majd a fiatalok

Hiába hergeli végig Magyar Péter a fél országot az Otthon start program ellen, a szakértők ismét helyretették a Tisza Párt elnökének hazugságait. Mint ismert, a baloldali politikus teljes pályás letámadást indított a szeptembertől induló, fix 3 százalékos kamatozású otthonteremtési hitel ellen. Magyar Péter már ott tart, hogy a program mindjárt 40 százalékkal fogja megemelni az ingatlanárakat. Szerinte már most 20 százalékot emelkedtek az árak, majd ősszel még ugyanennyit fognak.
Magyar Péter tehát a jól ismert balos mantrát vette elő, amely szerint ők inkább bérlakásokat építenének, mert az hatékonyabban segítené az embereket, mint az, ha saját otthonhoz juttatják őket. A választók megvezetését Panyi Miklós Miniszterelnökséget vezető államtitkár, de még Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül. Érdemes azonban azt is megnézni, mit mondanak a kérdésről a szakértők: valóban kilőné az ingatlanárakat az Otthon start program?
Jó hír a fiataloknak, rossz hír Magyar Péternek
Lapunknak korábban Balogh László, az Ingatlan.com vezető szakértője azt mondta: jelentős áremelkedés nem várható a kedvező kamatozású hitel miatt. – Nem tartom valószínűnek, hogy jelentősen emelkednének az árak a lakáspiacon, az igen drága lokációkban sem, hiszen a százmilliós értékhatár fölött, illetve a másfél millió forintos négyzetméterárat meghaladva már nem igényelhető a kedvező hitel. A jelentős áremelkedéssel ugyanis a lakáshitel célpontjai kiárazódnának – fejtette ki.
Hasonlóképpen vélekedett a Talabér Krisztián is. A Nézőpont Intézet elemzője szerint a tiszások által először jósolt 15-20 százalékos áremelkedésnél is várhatóan kisebb mértékű lesz a tényleges hatás.
Budapesten például az árfelhajtó hatás valószínűleg elhanyagolható lesz, mivel a legtöbb lakás már most is meghaladja a 1,5 millió forintos négyzetméterárat, így nem esik bele a program által támogatott körbe.
A program árfelhajtó hatása tehát jellemzően a kisebb városokban és a vidéki térségekben érvényesülhet. – Fontos azt is látni, hogy a program kamattámogatása lényegében a piaci és az államilag garantált kamatláb közötti különbözetre vonatkozik, vagyis a támogatás mértéke jellemzően 3-4 százalékpont. Ez a különbség önmagában nem elegendő ahhoz, hogy érdemben, például 15-20 százalékkal felhajtsa az ingatlanárakat.
Az ilyesfajta vélemények inkább politikai indíttatásúnak tűnnek, mintsem szakmai elemzésnek
– zárta gondolatait Talabér Krisztián.