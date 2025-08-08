Magyar Péter nevetségessé teszi magát, nem bírja elviselni, hogy a kormány intézkedésével helyzetbe kerülnek majd a fiatalok

Hiába hergeli végig Magyar Péter a fél országot az Otthon start program ellen, a szakértők ismét helyretették a Tisza Párt elnökének hazugságait. Mint ismert, a baloldali politikus teljes pályás letámadást indított a szeptembertől induló, fix 3 százalékos kamatozású otthonteremtési hitel ellen. Magyar Péter már ott tart, hogy a program mindjárt 40 százalékkal fogja megemelni az ingatlanárakat. Szerinte már most 20 százalékot emelkedtek az árak, majd ősszel még ugyanennyit fognak.

Magyar Péter politikai haszonszerzés reményében az Otthon start programot is megtámadta (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyar Péter tehát a jól ismert balos mantrát vette elő, amely szerint ők inkább bérlakásokat építenének, mert az hatékonyabban segítené az embereket, mint az, ha saját otthonhoz juttatják őket. A választók megvezetését Panyi Miklós Miniszterelnökséget vezető államtitkár, de még Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül. Érdemes azonban azt is megnézni, mit mondanak a kérdésről a szakértők: valóban kilőné az ingatlanárakat az Otthon start program?

Jó hír a fiataloknak, rossz hír Magyar Péternek

Lapunknak korábban Balogh László, az Ingatlan.com vezető szakértője azt mondta: jelentős áremelkedés nem várható a kedvező kamatozású hitel miatt. – Nem tartom valószínűnek, hogy jelentősen emelkednének az árak a lakáspiacon, az igen drága lokációkban sem, hiszen a százmilliós értékhatár fölött, illetve a másfél millió forintos négyzetméterárat meghaladva már nem igényelhető a kedvező hitel. A jelentős áremelkedéssel ugyanis a lakáshitel célpontjai kiárazódnának – fejtette ki.

Hasonlóképpen vélekedett a Talabér Krisztián is. A Nézőpont Intézet elemzője szerint a tiszások által először jósolt 15-20 százalékos áremelkedésnél is várhatóan kisebb mértékű lesz a tényleges hatás.

Magyar Péter állításaira még csak nem is a kormánypártok politikusai, hanem gazdasági szakértők cáfoltak rá (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Budapesten például az árfelhajtó hatás valószínűleg elhanyagolható lesz, mivel a legtöbb lakás már most is meghaladja a 1,5 millió forintos négyzetméterárat, így nem esik bele a program által támogatott körbe.

A program árfelhajtó hatása tehát jellemzően a kisebb városokban és a vidéki térségekben érvényesülhet. – Fontos azt is látni, hogy a program kamattámogatása lényegében a piaci és az államilag garantált kamatláb közötti különbözetre vonatkozik, vagyis a támogatás mértéke jellemzően 3-4 százalékpont. Ez a különbség önmagában nem elegendő ahhoz, hogy érdemben, például 15-20 százalékkal felhajtsa az ingatlanárakat.

Az ilyesfajta vélemények inkább politikai indíttatásúnak tűnnek, mintsem szakmai elemzésnek

– zárta gondolatait Talabér Krisztián.