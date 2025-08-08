Orbán Viktor: Olyan családbarát politikát csinálunk, aminek köszönhetően a vágyott gyermekek megszületnek

Mindenki oszt, szoroz, én is próbálom követni az eseményeket – jegyezte meg Orbán Viktor ma reggeli rádióinterjújában arra a felvetésre reagálva, hogy a napokban kapják meg a családok azt a fizetésüket, amiben már az emelt családi adókedvezmény összege is megjelent.

Miért van kevesebb gyerek?

Orbán Viktor szerint vagy azért, mert megváltoztak az emberek, és már nem akarnak utódot, nem akarnak ezen idegeskedni, a világ egy részén ez a helyzet, vagy pedig azért, mert akadályokba ütköznek azok, akik gyereket szeretnének, míg a végén kicsúsznak az időből.

Nyugaton úgy látják, hogy ezt a helyzetet migrációval kell kezelni. Beengedték a migránsokat, hogy majd ők dolgoznak helyettük, de látjuk, hogy ez nem így történt. – Ez a migráció végső oka. Ha nincs saját gyerek, akkor pótolják migránssal – tette hozzá.

– Mi viszont azt mondtuk, ha vannak akadályok, amik nehezítik a családalapítást, azt mozdítsuk el – jegyezte meg. Orbán Viktor szerint közelítünk ahhoz, hogy anyagi értelemben ne járjon rosszabbul az, aki gyereket vállal.

– Bevándorlásügyben Magyarország nem köt kompromisszumot – húzta alá.

A miniszterelnök elmondta, hogy a magyar kormány egy olyan családbarát politikát folytat, amelynek eredményeként a vágyott gyermekek megszületnek.

Megjegyezte, az ő végső célja az, hogy aki gyereket vállal, az anyagilag járjon jobban annál, aki ezt nem teszi meg. Itt még nem tartunk, de nagyjából kiegyenlítődött a helyzet a kormányfő szerint.

Orbán Viktor tájékoztatott: egy intézkedésük a csedet és a gyedet adómentessé teszi. Ez a csed esetében 78 ezer, a gyed 43 ezer forint többletbevételt jelent egy átlagos juttatás esetében. A gyerekek után járó adókedvezmény megkétszerezésében egymillió család érintett, ennek első lépcsője volt az 50 százalékos emelés. Havonta a százezer forintot is meghaladhatja az összeg, amellyel több marad ezáltal a családoknál.

Bérlakás vagy saját otthon?

A miniszterelnök azt mondta, vita van a saját otthon megteremtése és a bérlakásprogram között. Szerinte nem jó megközelítés a vagy-vagy, úgy véli, hogy mindkettőre szükség van. Ám a bérlakás esetén függőségi elem marad.

A magyar álom lényege szerinte a saját otthon.

Ez adja a végső függetlenséget. Hozzátette: ők a saját otthonhoz való jutást látják megoldásnak. Mint mondta, olyan magasan voltak a kamatok, hogy be kellett avatkozni. Ma a törlesztőrészletre lehet, hogy kevesebbet kell majd fizetni, mint egy lakbérre. Orbán Viktor azt mondta: Magyarország az a hely, ahol van valamid, és ez ideköt. Hozzátette: ez a középosztály lényege. Mint mondta, ez erősíti a nemzetet.