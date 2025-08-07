Orbán Viktor: Bevetésre készen

Orbán Viktor miniszterelnök egy rövid, de annál figyelemfelkeltőbb videót osztott meg hivatalos Facebook-oldalán csütörtök reggel. A felvételen a karmelita kolostor folyosóján sétálva látható, amint egy aktatáskával a kezében bejelenti:

Bevetésre készen!

A videó ezután a kormányüléssel folytatódik, majd a miniszterelnök még egy mosolyt is megenged a kamerának. A felvétel végén pedig egy kis fricska sem maradt el azoknak, akik nem dolgoznak a nyári időszakban:

„Tisztelettel köszöntöm azokat, akik a nyaralás kockázatát nem vállalták” – mondta nevetve.