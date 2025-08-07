Rendkívüli

Napokon belül találkozik Trump és Putyin – itt a bejelentés

Orbán Viktorminiszterelnökfricska

Orbán Viktor: Bevetésre készen

A nyári szabadságok közepén is aktív Orbán Viktor: a miniszterelnök egy rövid, könnyed hangvételű videóval jelentkezett közösségi oldalán, amelyen a kormányülés előtti pillanatok láthatók.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 9:47
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök egy rövid, de annál figyelemfelkeltőbb videót osztott meg hivatalos Facebook-oldalán csütörtök reggel. A felvételen a karmelita kolostor folyosóján sétálva látható, amint egy aktatáskával a kezében bejelenti:

Bevetésre készen!

A videó ezután a kormányüléssel folytatódik, majd a miniszterelnök még egy mosolyt is megenged a kamerának. A felvétel végén pedig egy kis fricska sem maradt el azoknak, akik nem dolgoznak a nyári időszakban:

„Tisztelettel köszöntöm azokat, akik a nyaralás kockázatát nem vállalták” – mondta nevetve.

