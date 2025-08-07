Otthon Start ProgramGulyás Gergelyotthonteremtés

Otthon start program: három polgármesterrel is megindult az egyeztetés

Gulyás Gergely Debrecen, Kaposvár és Székesfehérvár polgármestereivel tárgyalt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 17:45
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Már nagyban folyik az egyeztetés az Otthon start programról –  derült ki Gulyás Gergelynek a közösségi oldalán tett bejegyzéséből. A Miniszterelnökséget vezető miniszter Szita Károly kaposvári polgármesterrel, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökével, valamint Papp László debreceni és Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármesterekkel tárgyalt.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a tegnapi Kormányinfón Panyi Miklós parlamenti és stratégiai államtitkár fontos bejelentéseket tett a program kapcsán. 

Mint mondta, ez több tízezer olyan fiatalnak fog otthonteremtési lehetőséget biztosítani, akinek enélkül nem lenne lehetséges. A hitel variálható a falusi csokkal, a babaváróval és a csok plusszal is. – Ez a rendszerváltozás óta eltelt idő legnagyobb otthonteremtési programja – mutatott rá. Panyi Miklós felhívta a figyelmet arra, 

az Otthon start program honlapján hírlevél is lesz, illetve applikációt fejlesztenek, ezek is szeptember elsejétől indulnak, biztatnak mindenkit a hírlevélre való regisztrációra. 

A kormány lehetőséget biztosít, hogy nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás minősítést kapjanak az olyan fejlesztések, amelyek legalább 250 lakás létrehozását célozzák, és amelyben a lakásoknak legalább a 70 százaléka belefér a program támogatási keretei közé. Az elhangzottakról a Kormányinfóról készült tudósításunkban olvashatnak részletesebben.

Borítókép: Szita Károly kaposvári polgármester, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Forrás: Facebook)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

A mi kis Micsurinunk

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.