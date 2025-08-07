Otthon start program: három polgármesterrel is megindult az egyeztetés

Már nagyban folyik az egyeztetés az Otthon start programról – derült ki Gulyás Gergelynek a közösségi oldalán tett bejegyzéséből. A Miniszterelnökséget vezető miniszter Szita Károly kaposvári polgármesterrel, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökével, valamint Papp László debreceni és Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármesterekkel tárgyalt.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a tegnapi Kormányinfón Panyi Miklós parlamenti és stratégiai államtitkár fontos bejelentéseket tett a program kapcsán.

Mint mondta, ez több tízezer olyan fiatalnak fog otthonteremtési lehetőséget biztosítani, akinek enélkül nem lenne lehetséges. A hitel variálható a falusi csokkal, a babaváróval és a csok plusszal is. – Ez a rendszerváltozás óta eltelt idő legnagyobb otthonteremtési programja – mutatott rá. Panyi Miklós felhívta a figyelmet arra,

az Otthon start program honlapján hírlevél is lesz, illetve applikációt fejlesztenek, ezek is szeptember elsejétől indulnak, biztatnak mindenkit a hírlevélre való regisztrációra.

A kormány lehetőséget biztosít, hogy nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás minősítést kapjanak az olyan fejlesztések, amelyek legalább 250 lakás létrehozását célozzák, és amelyben a lakásoknak legalább a 70 százaléka belefér a program támogatási keretei közé. Az elhangzottakról a Kormányinfóról készült tudósításunkban olvashatnak részletesebben.